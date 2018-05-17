國民黨主張成立基金會清查黨產 管理檔案

2018年05月17日 18:52 中時 王正寧

行政院院會今天通過《政治檔案條例》草案，政黨經促轉會認定的檔案，皆移交給檔案局管理。國民黨行管會副主委李福軒在接見聯邦德國處理前東德國安部檔案處理局局長Roland Jahn等人時表示，國民黨主張以成立基金會的方式清查黨產和管理檔案，但台灣目前執政黨提出的法案卻是由政府來管理，而且檔案所有權實際上會被轉移，相較之下極不合理。

針對德國當年執行轉型正義等議題雙方交換意見時，考紀會主委魏平政表示，台灣與德國狀況不一樣，台灣是民主政體政權和平轉移，歷經多次政黨輪替，德國則是東德解體後，由西德取代東德原來所有制度。

魏平政強調，民進黨現在所做的一切，不是在建立新制度，而是在建立新威權，用國會暴力多數欺凌在野黨；甚至開聽證會時，黨產會只有幾人出席，也只給國民黨短暫時間解釋，就沒收國民黨三百億財產，這種作法到底符不符合真正的正義，實在有待商榷。

對於黨產問題，李福軒指出，國民黨迄今已自發性處理八百多筆有爭議、有疑慮的黨產，而現在黨產會要求國民黨自己證明財產來源的正當性而不是由控訴方來提出不正當取得之證據，這不但與德國處理前東德SED黨產的方式不同，且已嚴重違反法治原則。

至於訪賓指德國當年是以成立基金會的方式來管理歷史政治檔案，且檔案的所有權並未轉移給國家。李福軒強調，國民黨也主張以成立基金會的方式清查黨產和管理檔案，但台灣目前執政黨提出的法案卻是由政府來管理，而且檔案所有權實際上會被轉移，相較之下極不合理。

(中時 )