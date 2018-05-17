花蓮》舉辦懷念田智宣健行 張美慧參選有譜

2018年05月17日 18:54 中時 許家寧

田智宣文藝基金會520舉辦追思紀念健行，基金會董事長張美慧（中）邀約民眾一起緬懷「微笑老田」。（許家寧攝）

綠營中央、地方積極徵詢女將參選花蓮市，據悉「就等張美慧點頭」。（許家寧攝）

已故花蓮市長田智逝世即將滿2周年，田智宣文藝基金會今宣布520將舉辦追思紀念健行活動，邀約民眾一起緬懷「微笑老田」；由於綠營第一選區女議員劉曉玫將轉戰縣長選舉，陷入無女將一戰窘境，基層力拱徵召遺孀張美慧「再披戰袍」，延續田智宣服務地方精神。

田智宣基金會董事長張美慧17日舉辦田智宣逝世2周年追思紀念健行活動記者會，邀約民眾本周日穿著紫衣從南華國小出發，將途經田智宣任內推動的干城綠色廊道、吉安水利生態步道、五十甲休閒步道等地，全程共計約4.5公里，立委蕭美琴也特別到場力挺，盼用紫色力量記念老朋友。

「花蓮傳奇」田智宣前年因病猝逝，遺孀張美慧補選雖未能替民進黨守住花蓮市，沉澱後與家人、好友籌組紀念基金會，去年田智宣逝世周年，基金會舉辦紀念健行活動，超過千人參加緬懷，展現驚人能量，這次劉曉玫確定轉換跑道，張美慧再度成為熱門人選。

花蓮縣議員第一選區（花蓮市）應選9席，綠營黨內參選爆炸，除尋求連任的議員莊枝財、施金樹，還有市民代表傅國淵、前縣黨部主委郭應義及前國稅局花蓮分局長方建興多達5名男性表態角逐，張美慧雖領表，卻在最後關頭卻放棄登記。

民進黨花蓮縣黨部主委江淑君說，考量爭取劉曉玫留下的一席婦女保障名額，感謝方建興基於同志情誼，接受協調退選，黨內近期將宣布徵召一名女性出馬，目前已積極徵詢適當人選，她坦言「就等張美慧點頭」。

(中時 )