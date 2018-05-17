韓國大田儒城溫泉文化節 台中市政府跨國合作行銷

2018年05月17日 18:47 中時 陳世宗

台中溫泉代表團在雨中勁舞宣導2018花博會。（陳世宗翻攝）

觀光旅遊局長陳盛山錄影祝福儒城溫泉文化慶典活動順利成功。（陳世宗翻攝）

台日韓三國溫泉區會長，參加傳統的淋水祈福儀式！（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局促成跨國溫泉觀光的連結，連續二年派出溫泉代表團前往韓國參加「2018年儒城溫泉文化節活動」，結合台、日、韓三國的三大名湯聯合行銷亞洲的溫泉產業，並藉由活動在會場設攤宣導「2018台中世界花卉博覽會」；同時邀請日本下呂溫泉區及韓國大田市儒城溫泉區，運用跨國溫泉交流的平台，共同參加「2018台中世界花卉博覽會」，讓亞洲三大名泉在花卉博覽會進行跨國合作行銷。

觀光旅遊局長陳盛山也在祝賀25週年的「2018儒城溫泉文化節活動」影片中，代表林佳龍市長邀請韓國的民眾在今年11月至明年4月到台中參加花博會，透過「中進中出」國際入境旅遊模式，推動韓國首爾、日本名古屋的航線、規劃一程多站策略，透過國際觀光區域對接，增加互訪及旅運需求。

陳盛山表示，大田廣域市的「儒城温泉文化慶典」活動，今年韓國文化體育觀光部評選為「2018年韓國文化觀光培養慶典」。這項活動從1989年開始舉辦以來，為韓國中部規模最大的文化節，是以「温泉」為主题；將儒城温泉和科學都市儒城的都市特色相融合併將其升華，可感受慶典期間舉行温泉水打水仗活動，並藉此向外宣傳及介绍儒城是科學都市。

陳盛山說，，這項活動是由市民参與及主導的慶典，發展為居民親身參與慶典的參與型慶典，深受遊客和居民的好評，大部分的項目和體驗也都是由市民组成的志願者團隊進行運管，發掘富有特色、獨具魅力的各種溫泉SPA，使儒城溫泉重新成為旅遊聖地，希望創造亞洲城市交流行銷新的里程碑。

大田廣域市自治行政局長李錫圭局長及儒城區李元求副區長，親自接待來自台灣台中溫泉區代表團及日本下呂溫泉代表團，並表示很高興及感謝台中市派團參與這項韓國的溫泉活動，為去年九月韓國儒城、日本下呂及台灣臺中亞洲三大温泉締結溫泉姐妹湯的温泉交流，邁出彼此行銷的成功第一步，同時也希望今年11月三個溫泉區能在臺中市舉辦的2018世界花卉博覽會在碰面。

台中市溫泉代表團在溫泉觀光協會羅進洲理事長帶領下，冒雨參與儒城溫泉文化節的踩街活動，與40餘個與會團隊一起在大田市儒城區鳳鳴洞溫泉路踩街遊行，搭配花博會的主題曲表演舞蹈，並發送花博會的小紀念品給觀賞的民眾，受到民眾的熱烈歡迎，成功的完成交流宣傳的任務。

羅進洲表示，透過這樣交流觀摩，除增進台日韓溫泉交流的堅定友情外，更可借重別人的經驗來推動行銷台灣的溫泉觀光產業，在與儒城溫泉觀光振興協議會李在夏會長及日本下呂溫泉觀光協會瀧康洋會長協談，未來三國的交流將運用更多的活動平台，彼此併肩同行，讓台中、下呂及儒城成為世界聞名的溫泉都市。

(中時 )