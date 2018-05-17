世界盃資格賽》周俊三：陣容國內首選 未放棄徵召野獸

2018年05月17日 18:38 中時電子報 黃及人

備受矚目的中華男籃備戰世界盃資格賽第3階段18人名單終於出爐，中華隊總教練周俊三表示，這個陣容算是國內首選，除了「少俠」田壘確定因為腳踝動刀趕不上，三哥強調仍未放棄徵召「野獸」林志傑，「志傑還在大名單當中！」

「反正世界盃資格賽可在賽前更換名單，所以我們仍未放棄找回志傑念頭，還在持續溝通當中，目前以這18人為主，」周俊三表示，「不過下周一開訓，簡浩將因返美，最快要到月底才回來報到，蘇翊傑則因家中有事暫時請假。」

中華男籃將於主場台北和平館，分別在6月29日出戰菲律賓、7月2日對上日本，只要贏下其中1場就可晉級12強複賽，可是周俊三絲毫不敢大意，強調這次徵召仍以有參加意願，且身體狀況能夠參與全程訓練與比賽的球員為主。

至於找回混血中鋒泰山高中譚傑龍，周俊三表示，主要是希望可以擁有老、中、青三代球員，「傑龍先前第2階段培訓表現不錯，考慮國內缺乏大個，希望能夠藉此機會讓他多練，以防後面的瓊斯盃與印尼亞運出現任何傷兵狀況。」

為何少了去年跟隨中華隊練習的輔大中鋒曾祥鈞呢？周俊三說：「我跟輔大教練談過了，祥鈞暫時因為學校練球與課程狀況沒法配合，所以這個階段培訓先不參加，等到後面的集訓，我仍有可能把他找回來一起訓練與培養。」

(中時電子報)