當台菜遇上法式美學 「富錦樹台菜香檳」融合中西方精髓！

2018年05月17日 18:53 中時 徐力剛

40坪寬敞室內空間，帶給饕客絕佳用餐環境。（圖片提供／富錦樹台菜香檳）

店內裝潢巧妙融合生活美學風格，搭配充足採光。（圖片提供／富錦樹台菜香檳）

前菜「白斬雞」爽口雞肉佐以酸甜醬汁，售價480元／道。（徐力剛攝）

充滿大海風味的「油條蒜蓉鮮蚵」，售價550元／大份、450元／小份。（徐力剛攝）

特色菜「蜜棗煨肉」做工繁複，嚴選整塊豬五花煨製，售價680元／道。（徐力剛攝）

渡邊直美最愛菜品「松花蒼蠅頭」，售價450元／大份、380元／小份。（徐力剛攝）

「老皮嫩肉」外酥內嫩口感獨特，售價380元／道。（徐力剛攝）

開胃菜餚「樹子水蓮」清爽無負擔，售價380元／道。（徐力剛攝）

俗語云：「飲食無國界」。美食是傳遞當地特色最佳途徑，而代表台灣風味非台菜莫屬，2014年底開幕的「富錦樹台菜香檳」秉持以食會友精神，張開雙臂迎接各國朋友前來嚐鮮。

富錦樹台菜香檳坐落於敦化北路巷弄，隱蔽地理位置加上門前種植大量植栽，宛如來到台北室外桃花源。推開門扉步入餐廳，寬敞空間設計可容納45席座位，用餐區劃分為室內與戶外2大區塊，戶外大型長桌營造出法式庭園悠閒感，室內大片玻璃窗採光極佳，當日光悄悄灑落，與三五好友來此共度美好時光。

前菜「白斬雞」精選仿仔雞腿部位入饌，冰涼雞肉富含彈性，佐以特調醬料品嘗，酸中帶辣口感十分開胃，是店內招牌餐點。「仿仔雞」為土雞與肉雞配種，肉質Q彈爽脆，適合紅燒或白切方式烹調。另道「油條蒜蓉鮮蚵」主廚以台灣小吃蒜蓉鮮蚵為靈感設計，將東港鮮蚵混合蒜碎、辣椒碎爆香拌炒，佐以油條增加口感，鮮蚵醬汁有畫龍點睛之效，肥美鮮蚵入口即化，濃郁醬汁繚繞舌尖，充滿大海風味。

肉食主義者最愛菜品「蜜棗煨肉」，精選整塊豬五花肉搭配醬汁煨煮，最後加入洛神花、紅棗與紹興酒提味，軟爛五花肉接觸筷子瞬間皮肉分離，入口油脂香氣滿溢口中，後勁帶有中藥材淡淡清香，搭配白飯享用人生一絕。日本人氣諧星渡邊直美推薦料理「松花蒼蠅頭」，將韭菜、皮蛋丁、豬絞肉、辣椒、蒜碎、豆鼓混合，韭菜特有脆度與微辣口感。

經典台菜「老皮嫩肉」考驗主廚炸功，芙蓉豆腐入鍋油炸，佐以醬汁享用，微酥表皮吸附飽滿醬汁愈吃愈過癮。「樹子水蓮」以大火快炒鮮脆水蓮、肉絲及樹子，甫上桌香氣四溢，翠綠色澤令人食指大動。

號稱升級版台菜的「富錦樹台菜香檳」，以經典台灣菜為基礎，結合法式風格與百搭法國香檳，創造全新食感。富錦樹集團創辦人吳羽傑（Jay）受訪時分享，「Life Style/生活型態」是建構富錦樹核心精神，出生台南的吳羽傑多年前胼手胝足北上打拼，希望做出屬於「台灣味」生活產業，最早以選物店起家，後續接連開設咖啡、台菜香檳和日食香檳等店型，預計2019年將在日本東京開設台菜香檳首間海外分店。

吳羽傑笑著說，美味食物是吸引顧客回流不二法門，但用餐「過程」更為重要，舒適環境搭配對的人，彷彿為餐點加入無形調味劑，更能打動消費者的心。喜愛香檳的他認為，具有綿密氣泡的香檳為百搭酒款，富錦樹台菜香檳是美感延續，透過美食與美酒交織時光，散播快樂種子。

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(中時 )