為當營養師考上北醫大　她每天躲廁所挨針瞞病

2018年05月17日 18:49 中時 張穎齊

二信高中曾郁潔錄取台北醫學大學保健營養學系，由於國中不幸罹患糖尿病，導致她每天都需要注射4針胰島素，她為了不讓同學知道，曾在學校廁所偷偷打針，令人鼻酸。（劉宥佑提供）

二信高中曾郁潔的母親劉宥佑看見女兒患病，相當不捨，如今女兒考上理想校系，她也十分開心。（張穎齊攝）

二信高中張皓喆考上陽明大學物理治療與輔助科技系，因為阿嬤中風過世，讓他立志要就讀物理治療相關科系，期望未來能讓更多病患可以得到幫助。（張穎齊攝）

大學個人申請今（17）日放榜，就讀基隆市二信高中的曾郁潔錄取台北醫學大學保健營養學系，但事實上曾郁潔自從國中以來每天過得相當辛苦，因罹患了糖尿病每天都要打4針胰島素，為了不讓同學知道，都會在學校廁所裡偷偷注射，再回到教室上課讀書，鍥而不捨的精神讓人感動又鼻酸，但她卻樂觀說「當營養師後要幫助和她一樣的人！」

「很不捨她這樣子！」曾郁潔的母親劉宥佑同樣也擔任二信高中商業經營科老師，她表示，女兒國1生國2的暑假，突然生病感冒，原本以為很單純，怎料女兒病情後來愈發嚴重，甚至全身一度癱軟，經緊急送醫後才知道是酮酸中毒，導致女兒的血糖比一般人高出5倍，因此罹患了第1型糖尿病。

劉宥佑說，郁潔住院1個月後，必須學習如何自己測血糖、注射胰島素，餐前、睡前都必須注射，1天共4針，而女兒為了不要讓同學發現她的病情，會躲在學校廁所裡「挨針」，使得她曾經氣憤地抱怨說「為什麼我要得這種病！」

劉宥佑見狀，十分心疼，經常想哭，但為了陪伴女兒走下去，強忍著淚水和她一同面對一個個挫折，直到郁潔考上二信高中後，換到了新的環境，同學們都願意接納她的「不同」，相處也融洽，女兒於是漸漸看開。

「現在居然換女兒來安慰我！」劉宥佑笑說，原本她很不捨得郁潔這樣子，但現在反而換女兒會來安慰她，讓她很窩心，而她原本想讓女兒選填商科，但女兒卻堅持要當營養師，且考大學的志願表僅填1個「台北醫學大學保健營養學系」，並立志當是營養師，幫助和自己一樣的糖尿病患者，了解如何飲食等習慣。

另外，二信高中的張皓喆則考上陽明大學物理治療與輔助科技系，他原本正取清華大學生醫工程與環境科學系卻放棄就讀，張皓喆坦言，因為3年前阿嬤中風過世，讓他立志要就讀物理治療相關科系，期望未來能讓更多病患可以得到幫助。

(中時 )