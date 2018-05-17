美和、東港高中放榜成績佳 李昀將到北大就讀

2018年05月17日 19:00 中時 潘建志

大學個人申請成績放榜，屏東美和高中有47人錄取國立大學，更連續5年有學生考上醫學系，其中李昀更申請錄取北京大學及北京清華大學，將到北大就讀。東港高中則有55人錄取，其中趙珮晴透過身心障礙學生升學管道錄取台大社工系，非常不容易。

美和高中李昀74級分，除錄取台灣科技大學外，更嘗試挑戰對岸學校，錄取北京大學及北京清華大學。他說想要擴展自己的視野，因此報名參加北大及清華營隊並面試，沒想到竟錄取，應該會到北大就讀，家人也很支持。

75級分黃智豪是屏東縣榜首，他一直想念醫學系，錄取台北醫學大學醫學系終於一圓醫生夢。王琰除了功課好外也很愛畫畫，她的備審資料用手寫更加入很多插畫，非常受到老師青睞；她想念建築系或醫學系，最後選擇長庚醫學大學醫學系。

東港高中趙珮晴有輕度腦性麻痺，家境也不好，她雖然是特教生，不過跟一般同學一起上課，只有每周2小時的特教服務。她個性內向，高一、高二成績普通，不過非常認真，一定要堅持到最後，高三在老師陪同下終於錄取第一志願台大社工系。

美和高中表示，學校輔導學生靈活運用繁星、申請兩項升學管道，今年有153人考上大學，錄取率近8成；東港高中個人申請則有55人錄取，上榜率71%。

(中時 )