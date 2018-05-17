屏科大校園徵才屏東規模最大 工程師35K起跳

屏科大舉辦屏東最大的校園徵才博覽會，共120間廠商釋出約2500個職缺，其中還有20間上市櫃公司，吸引畢業生前來求職並了解就業市場。（潘建志攝）

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屏東科技大學17日舉辦校園徵才博覽會活動，是屏東縣規模最大場次。今年參與廠商十分多元，共14大類行業、120間廠商釋出約2500個職缺，平均薪資約28K，吸引許多畢業生前來求職，也有大二、大三學生先來了解就業市場需求。

這次前來徵才的公司含括農林漁牧業、製造業、批發及零售業、營建工程業、住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、用水供應及污染整治業等，非常多元，其中還有20間上市櫃公司，包括全球第二大製造滾珠、滑軌的上銀科技公司等。

今年還有較新興行業像是自動化、生技、遊艇業等，學生就業更具前瞻性；另外不少汽車公司也是今年特色。這次釋出職缺的平均薪資約28K，最高的是工程師類35K以上，其次為獸醫師31K以上。

屏科大表示，去年徵才的媒合率達56%，成績相當不錯，學生、廠商滿意度都頗高。安永生物科技副董事長郭威伯今年親自到場徵才，他說他是屏科大校友，當然要支持母校，對於母校的教學品質及學弟妹素質很有信心。

屏科大校長戴昌賢表示，雖然現在網路求職非常方便，但學校仍堅持每年舉辦徵才博覽會，面對面接觸能讓同學對於應徵行業、社會趨勢、求職市場需求更加了解。現場也請專業講師輔導學生撰寫履歷、面試技巧及求職禮儀，讓學生具有競爭力。

(中時 )

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