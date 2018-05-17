陳菊：總統兩岸政策不挑釁立場從來沒變

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對台北市長柯文哲批評賴揆和蔡總統在兩岸政策上不一樣，總統府秘書長陳菊今天表示，賴清德在兩岸關係上完全尊重總統職權，至於蔡總統的兩岸政策，從就職到現在為止，依中華民國憲法和兩岸條例，不挑釁的立場，從來沒有改變。

民進黨確定年底台北市長選戰與柯文哲「分手」後，柯P炮火猛開，對兩岸政策，柯文哲今天在台北市議會備詢時直批，行政院長賴清德的「務實台獨」說不負責任，還說「總統跟行政院長想法不太一樣也是怪怪的」。

陳菊今天下午與媒體茶敘，她說，她參與台灣政治超過48年，歷經不同階段，從事各種公務事務，很少對任何人指三道四，她尊重他們的努力，也很少不必要批評，因此對柯言論她也沒有評論。

但陳菊說，在兩岸關係上，賴要表達的內涵與總統並沒有差異，對於台獨的相關說法，只是賴在接受立委質詢時，說明台灣前途決議文的內容。

她說，對兩岸，蔡總統立場很清楚，就是必須捍衛、保護台灣主權，蔡英文對兩岸政策的立場在就職典禮已經說的很清楚，就是根據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，總統不做任何的挑釁「她的立場從沒改變」。

媒體提問，郝柏村擔任國防部長、行政院長時都講過國軍不保衛台獨，而蔡英文總統的兩任國防部長備詢也講過國軍不會為台獨而戰，她如何看待這樣的言論？

陳菊回應，台灣的民主發展有很多負責歷史的因素，大家必須更多寬容。面對不同政治立場的人，現階段大家都期待更多的對話、和諧，包互相的理解彼此的立場與尊重。

但她說，國家的國防部長必須捍衛台灣的主權，也有責任捍衛台灣的國家的安全。「至於個人的政治主張是什麼，個人部分應該給予尊重。」

(工商 )

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