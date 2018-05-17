挑戰環島100圈 陳為民23小時騎重機遊全台

陳為民為吃早餐曾一路騎車到屏東。（圖片提供：中天）

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陳為民玩重機多年經常騎車環島，昨（16日）趁工作空檔再度騎車環島，23小時便回到台北，愛車如癡的他表示，從2014年開始環島100圈計畫，目前為止已經完成23圈任務，尚有77圈未完成。透露騎車環島最瘋狂一年騎了16次，其中有3次還帶著兒子一起，結果現在兒子長大不想跟，也只能自己繼續朝100圈邁進，演藝圈「早餐盃成員」有空也會加入。

自己騎車資歷那麼久，但也曾有過多次的摔車慘痛經驗，「18歲牽車第一天，騎到公館就摔車！」當時還年輕沒有太多騎車經驗，不認為摔車會有嚴重後果發生！但現在年紀大了騎車反而會更特別小心，也不會逞強。對於演藝圈好友馬國賢，日前騎滑板車摔車，他大喊：「活該！」他透露，摔車前一天演藝圈的「早餐盃」車友在約騎車，「當時他還很熱心找人去吃早餐，結果隔天他說謊表示要工作不能去，俗不知是偷偷跑去騎車，還是滑板車，誰叫你要說謊才摔車，活該！」

他透露「早餐盃」成立5、6年，成員都是演藝圈重機好友，包含馬國賢、張兆志、黃鐙輝、詹惟中、明金城、歐弟、阿弟仔等人只，「因為演藝圈朋友能夠時間不是很早、就是很晚，後來『宵夜盃』參加的人愈來愈少，所以後來只剩下『早餐盃』。」而做過最瘋狂的事就是吃完早餐、聊天、喝咖啡已經中午，一行人臨時興起騎車到福隆吃便當，結果便當吃完又繼續吃下午茶，下午茶喝完又騎到北宜，回到家已經半夜了！

(中時 )

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