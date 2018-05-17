席維斯史特龍聯手阿諾 《鋼鐵墳墓2》救黃曉明

黃曉明（左）被綁架入獄，席維斯史特龍（右）想辦法營救。（CATCHPLAY提供）

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席維斯史特龍飾演越獄專家。（CATCHPLAY提供）

全球賣破35億台幣的燒腦動作電影《鋼鐵墳墓》（Escape Plan），今年暑假強勢回歸；續集《鋼鐵墳墓2》（Escape Plan 2: Hades）由首集原班製作團隊打造，金牌編劇再次帶來鬥智又鬥力的燒腦動作電影；首集中，「越獄專家」雷布瑞林為救出黑道老大而潛入滴水不露的海上監獄，續集中，他則要從史上最嚴密的高科技變形監獄中救出自己的好兄弟，片中除了大量拳拳到肉的真功夫之外，拚智力也拚腦力。

《鋼鐵墳墓2》延續首集劇情，地表最強硬漢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演一名監獄安全管理專家，專長是利用潛入監獄來找出安管漏洞，進而改善監獄系統，因此他也是位「越獄專家」，在首集故事中，他遭到陷害關入海上監獄，受到百般凌虐毆打，狠狠消磨意志力，但他仍不放棄希望，結盟阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）飾演的囚犯，發展越獄計畫並逃出生天。而在續集中，史特龍遭遇更大更硬的挑戰，他得想辦法從只進不出的高科技變形監獄中逃脫救出好兄弟，而這座號稱史上最嚴厲、最複雜的「冥獄」（Hades），為全自動電腦操作，構造和建築本體都會隨機變形，嚴密的監視和森嚴的戒備讓所有凶狠囚犯無所遁形，越獄專家這次將遇到前所未見的挑戰。

《鋼鐵墳墓2》描述專門測試監獄安全的「越獄專家」雷布瑞林（席維斯史特龍 飾），為救出突然被綁架入獄的好友任樹（黃曉明 飾），找了好兄弟德羅煞（戴夫巴蒂斯塔飾），一起潛入世界上最嚴密的高科技變形監獄救人，這座監獄不僅是全電腦自動控制，建築結構更會隨意變形，雷遇到前所未見的超硬挑戰，這次他能否再度成功逃脫。電影《鋼鐵墳墓2》6月29日在台上映。

(中時 )

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