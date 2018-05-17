咘咘吃醋推倒Bo妞 賈靜雯變臉這樣教被狂讚

咘咘無故推妹妹，賈靜雯秒變臉教育。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
咘咘無來由突然推倒Bo妞。（圖／翻攝自秒拍）

藝人賈靜雯近來帶著兩個女兒咘咘、Bo妞參加《媽媽是超人3》，一家互動溫馨可愛，深受網友喜愛，但最新一期，咘咘因為吃醋，突然動手推妹妹Bo妞，讓賈靜雯一秒變臉，但她卻沒生氣開罵，而是耐心和咘咘溝通，育兒態度被大家狂讚。

《媽媽是超人3》最新播出一集中，母女3人本來坐在一起玩耍、唱歌，咘咘卻突然大力推倒黏著媽媽的Bo妞，當下賈靜雯立刻變臉，嚴肅問咘咘：「你為什麼要把妹妹推倒」，見她一直賴在地上不肯說，也不放棄繼續追問，後來咘咘終於解釋：「因為我想抱妹妹，所以我把她推開」，接著賈靜雯就以行動示範，教導咘咘「這樣的行為是不對的」。

賈靜雯雖秒變臉仍壓下怒氣，耐心引導咘咘錯的行為。（圖／翻攝自秒拍）

經過媽媽的一番耐心引導後，咘咘也愧疚知錯，而賈靜雯心想可能是咘咘吃醋，想和Bo妞爭著給媽媽抱，便一把抱起2個女兒安撫她們，畫面相當溫馨。

賈靜雯後來受訪聊到，認為小孩子在鬧時，想用打的或大吼大叫的方式勸阻，其實是沒用的，「我發覺語氣、態度要很堅定，越跟她吼她就越大聲，她就會害怕，她越怕就會失控方式，去讓你知道我害怕，媽媽就會崩潰。」有愛的教育方式被狂讚耐心又高明，掀起熱烈討論。

(中時電子報)

影片／咘咘吃醋推倒Bo妞 賈靜雯耐心教育
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