心臟病發瀕死重生 安東尼奧班德拉斯享受人生

2018年05月17日 19:16 中時 潘鈺楨

托比賽巴斯汀（左）與安東尼奧班德拉斯（右）都在電影大展歌喉。（采昌提供）

改編全球知名盲人演唱家安德烈波伽利（Andrea Bocelli）人生傳記的電影《波伽利：聲命之歌》（The Music of Silence），全片由曾在熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）中有精彩表現的托比賽巴斯汀（Toby Sebastian），來詮釋波伽利的青年時期，更找來以《蒙面俠蘇洛》（The Mask of Zorro）紅遍全球的「拉丁情人」安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）來扮演波伽利的恩師，而他更再度於片中大展歌喉。事實上，班德拉斯曾在去年1月，因為心臟病發而有瀕死經歷，也讓他對表演有了全新感悟，正好呼應他在片中，幫助波伽利走向更高音樂境界的大師形象。

現年57歲的安東尼奧班德拉斯，雖然早已從「性感鮮肉」晉身為「熟男大叔」，不過他「拉丁情人」的野性魅力依然絲毫不減。他因為演出《蒙面俠蘇洛》、《英雄不流淚》（Desperado）、《費城》（Philadelphia）等片享譽國際。憑藉生動演技與獨特魅力，他不論在動作片、類型片、喜劇片甚至動畫電影當中，都能呈現讓人驚豔不已的表演。值得一提的是，擁有性感嗓音的他，也在音樂劇領域頗富盛名，並在1996年與天后瑪丹娜（Madonna）主演音樂電影《阿根廷別為我哭泣》（Evita）；兩人在該片合唱的〈Another Suitcase in Another Hall〉，至今仍為影迷津津樂道。此外，他跟「世紀天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）同台合唱《歌劇魅影》主題曲〈The Phantom Of The Opera〉，更成為恆久流傳的經典表演。正因為如此，他在新片《波伽利：聲命之歌》詮釋音樂大師，更是波伽利的恩師，由他演來可謂駕輕就熟。他甚至在片中再開金口，親自為主角示範該如何正確發聲，讓影迷聽得過癮。

讓人吃驚的是，去年1月，班德拉斯曾經歷一次嚴重的心臟病發，並在動脈放入三根支架。雖然目前已經痊癒，但此事對他的人生觀起了很大影響，他在受訪時表示：「在心臟病發作之後，我發生一些神奇的轉變。我不再為某些事情感到焦慮，不再汲汲營營追求某些東西，我開始能以一種安靜的方式來享受表演的樂趣。生命給了我一個機會，讓我後退一步，用更廣的視角來看待事情。我用一種完全不同的方式來看待角色，如果是在兩年前，我可能做不到。這是因為生命讓我接觸到死亡，讓我理解生命的脆弱和相對性。」而這生死交關的經歷，讓安東尼奧班德拉斯的表演走向更高境界。正所謂戲如人生，如此轉變也正呼應他在本片當中，幫助波伽利突破瓶頸，走向更高深的音樂境界。電影將在5月25日在台上映。

(中時 )