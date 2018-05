心臟病發瀕死重生 安東尼奧班德拉斯享受人生

2018年05月17日 19:16 中時 潘鈺楨

托比賽巴斯汀(左)與安東尼奧班德拉斯(右)都在電影大展歌喉。(采昌提供)

改編全球知名盲人演唱家安德烈波伽利(Andrea Bocelli)人生傳記的電影《波伽利:聲命之歌》(The Music of Silence),全片由曾在熱門影集《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)中有精彩表現的托比賽巴斯汀(Toby Sebastian),來詮釋波伽利的青年時期,更找來以《蒙面俠蘇洛》(The Mask of Zorro)紅遍全球的「拉丁情人」安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)來扮演波伽利的恩師,而他更再度於片中大展歌喉。事實上,班德拉斯曾在去年1月,因為心臟病發而有瀕死經歷,也讓他對表演有了全新感悟,正好呼應他在片中,幫助波伽利走向更高音樂境界的大師形象。

現年57歲的安東尼奧班德拉斯,雖然早已從「性感鮮肉」晉身為「熟男大叔」,不過他「拉丁情人」的野性魅力依然絲毫不減。他因為演出《蒙面俠蘇洛》、《英雄不流淚》(Desperado)、《費城》(Philadelphia)等片享譽國際。憑藉生動演技與獨特魅力,他不論在動作片、類型片、喜劇片甚至動畫電影當中,都能呈現讓人驚豔不已的表演。值得一提的是,擁有性感嗓音的他,也在音樂劇領域頗富盛名,並在1996年與天后瑪丹娜(Madonna)主演音樂電影《阿根廷別為我哭泣》(Evita);兩人在該片合唱的〈Another Suitcase in Another Hall〉,至今仍為影迷津津樂道。此外,他跟「世紀天后」莎拉布萊曼(Sarah Brightman)同台合唱《歌劇魅影》主題曲〈The Phantom Of The Opera〉,更成為恆久流傳的經典表演。正因為如此,他在新片《波伽利:聲命之歌》詮釋音樂大師,更是波伽利的恩師,由他演來可謂駕輕就熟。他甚至在片中再開金口,親自為主角示範該如何正確發聲,讓影迷聽得過癮。

讓人吃驚的是,去年1月,班德拉斯曾經歷一次嚴重的心臟病發,並在動脈放入三根支架。雖然目前已經痊癒,但此事對他的人生觀起了很大影響,他在受訪時表示:「在心臟病發作之後,我發生一些神奇的轉變。我不再為某些事情感到焦慮,不再汲汲營營追求某些東西,我開始能以一種安靜的方式來享受表演的樂趣。生命給了我一個機會,讓我後退一步,用更廣的視角來看待事情。我用一種完全不同的方式來看待角色,如果是在兩年前,我可能做不到。這是因為生命讓我接觸到死亡,讓我理解生命的脆弱和相對性。」而這生死交關的經歷,讓安東尼奧班德拉斯的表演走向更高境界。正所謂戲如人生,如此轉變也正呼應他在本片當中,幫助波伽利突破瓶頸,走向更高深的音樂境界。電影將在5月25日在台上映。

