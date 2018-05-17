弟兄幫集氣 要勇猛傘兵秦良丰「努力撐過去」

2018年05月17日 19:30 中時 林和生

參與國軍漢光演習預演的26歲傘兵秦良丰，意外從1250呎高空呈現自由落體式摔落，目前仍在醫院積極搶救中，不少親友獲悉消息都湧入臉書留言為他集氣，「盼勇猛頑強的特戰傘兵能努力撐過人生重要的一關」。

秦良丰家住高雄，是家中獨子，還有一個妹妹，父母聽聞愛子出意外，第一時間就火速趕到醫院，母親擔憂神情全寫在臉上，一路哭泣、不發一語；熟識秦家人的親友獲悉消息都難掩不捨情緒，直說「良丰平時乖巧，見人就會打招呼」，真的很難過發生這種事，要他一定要好起來。

從他個人臉書發現，去年接受初級潛水訓練時拿到證照的喜悅，還有無數次分享登山沿途風景，黝黑皮膚、十足陽光大男孩形象；另外還有一張為女友畫的素描，自稱遺傳到母親繪畫基因，讓人看到他鐵漢柔情的一面。

志願役入伍的秦，已服役3年，目前正於陸軍特戰指揮部特三營服役，早已是合格傘兵，這次是他累積第11次跳傘，未料竟發生意外，軍方正在釐清事故發生原因。

不少友人在事故發生後號召親友為秦集氣，友人Po文喊話「勇猛頑強的學弟加油，祝早日康復」、「62旅搜索連所有弟兄們及空降部隊所有的社團長官學長們，都在幫你集氣加油，你要努力撐過去」，母校正修科大也在校友會臉書留言，要這個保家衛國的英雄一定要加油。

(中時 )