衰尾劇情成真 《冥王星時刻》籌拍12年

2018年05月17日 19:17 中時 潘鈺楨

導演雙周選片人班傑明(左4)、導演雙周主席(右3)。（海鵬提供）

今年坎城影展「導演雙周」唯一華語片《冥王星時刻》16日舉行世界首映，中國名導章明及演員王學兵、母其彌雅、劉丹應邀出席，並與觀眾分享拍攝該片的心路歷程。令人驚訝的是，片中描述電影劇組面臨重重難關的情節，竟在該片拍攝時加碼上演，不僅原定演唱村民突然過世，迫使劇本重改；更誇張的是，好不容易開拍後，投資人卻一夜之間失去蹤影，戲裡戲外都反映了拍電影的辛酸血淚。

本屆坎城影展除賈樟柯的《江湖兒女》、畢贛的《地球最後的夜晚》外，中國第六代導演章明的《冥王星時刻》則是「導演雙周」唯一華語電影，備受國際矚目。該片描述一群電影工作者深入西南山區取景，卻遇上出乎意料的阻礙與內心波折，使這趟拍攝之旅更增添變數。電影早在2006年就獲得鹿特丹影展投資劇本，籌備期間卻經歷演員驟逝、投資人神隱等波折，導致電影歷經兩年拍攝才完成，後製資金還是上海市政府出手相助才讓電影順利完成。過程之艱困，正好與劇情不謀而合，也使該片更具ㄧ股神秘說服力。

《冥王星時刻》靈感來自章明多年前赴西南山區采風，聽聞流傳千年的民間詩歌「黑暗傳」，該曲雖是民間送葬所用，內容卻刻劃人心走過低潮、迎向陽光的一段旅程，讓他驚覺與電影創作魔咒不謀而合，於是以此為題、著手籌拍這部題材特別的電影。片名「冥王星時刻」是指天色由黑夜轉為天亮的時刻，呼應了創作必經的黑暗歷程，劇情則描述劇組拍攝電影必須克服的挑戰，讓電影人看得相當有感。《冥王星時刻》昨獲坎城影展「導演雙周」主席愛德華溫多普（Edouard Waintrop）激賞，力讚該片「充滿幽默又極具社會反思」。

與國際名導婁燁、賈樟柯、王小帥同屬中國第六代導演的章明，目前任教於北京電影學院，對電影藝術有著極高的要求與堅持。他的作品多次入選柏林影展，更曾獲許多國際大獎肯定。此次構思12年、拍攝2年完成的新作《冥王星時刻》，是他從影22年以來首度入選坎城，不僅昨晚首映好評如潮，映後座談更長達半小時之久，創本屆迴響最熱烈紀錄。該片也獲前威尼斯影展主席馬可穆勒盛讚為「今年最具新浪潮精神的電影」，更獲法國電影雜誌【Ciné Série】的滿分推薦，尤其對片尾30分鐘的高潮戲讚譽有加。《冥王星時刻》是章明與細田守、加斯帕諾埃等名導，一同被選入本屆坎城影展「導演雙周」的新作，也為該單元在快結束前，帶來了壓軸的高潮。

(中時 )