吳宗憲新加坡開唱 抓破頭擔心被罵死

2018年05月17日 19:18 時報周刊 林彥君

吳宗憲（憲哥）7月將在小巨蛋開演唱會，他希望讓住南部的父母欣賞演出，向主辦單位喊話「希望加場能辦在高雄」，但後來加場辦在台北，高雄場是否舉辦仍是未知數。他日前在臉書貼出「憲在攻頂 開麥啦！」演唱會宣傳圖片，他8月將會與劉耕宏、小鐘、小馬與辛龍等到馬來西亞雲頂雲星劇場演出，並留言「馬來西亞、新加坡的朋友⋯⋯我⋯⋯⋯⋯真！的！來！了！」

憲哥表示之前就曾在雲頂開唱，他因為今年在台灣舉辦演唱會，原本沒有規劃到新馬的表演行程，如今確定他的第三場演唱會在新馬後，讓他不知道怎麼跟高雄的親戚交代，也很傷腦筋「我高雄的親戚都在問什麼時候開高雄的場，搞得我新馬演唱會開得偷偷摸摸的」而這次他僅在臉書公布消息，不敢在媒體宣傳，是擔心「會被高雄的鄉親父老罵死。」

憲哥現在主持四個節目行程滿檔，至於會不會籌劃第四場？他說「我今年的時間基本上都已經設定好，現在只要隨便動一下，整個就要大地震了，製作單位調時間已經調到快瘋掉了。」他今年攻蛋又到新馬演出，他並不在意收入有無「漲價」，認為「上了台就不考慮今天賺多少，我幹了一輩子藝人，這一切都是天命，可以讓大家多一絲一毫的快樂，我都會努力去做！」他很開心再回到歌手身份「我會努力的把自己曾經擁有而又失去的，再次找回來。」

(時報周刊)