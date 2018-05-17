吳宗憲新加坡開唱 抓破頭擔心被罵死

吳宗憲演唱會高雄場未定，他對高雄親友感到不好意思。

友善列印
時報周刊
林彥君

吳宗憲（憲哥）7月將在小巨蛋開演唱會，他希望讓住南部的父母欣賞演出，向主辦單位喊話「希望加場能辦在高雄」，但後來加場辦在台北，高雄場是否舉辦仍是未知數。他日前在臉書貼出「憲在攻頂 開麥啦！」演唱會宣傳圖片，他8月將會與劉耕宏、小鐘、小馬與辛龍等到馬來西亞雲頂雲星劇場演出，並留言「馬來西亞、新加坡的朋友⋯⋯我⋯⋯⋯⋯真！的！來！了！」

憲哥表示之前就曾在雲頂開唱，他因為今年在台灣舉辦演唱會，原本沒有規劃到新馬的表演行程，如今確定他的第三場演唱會在新馬後，讓他不知道怎麼跟高雄的親戚交代，也很傷腦筋「我高雄的親戚都在問什麼時候開高雄的場，搞得我新馬演唱會開得偷偷摸摸的」而這次他僅在臉書公布消息，不敢在媒體宣傳，是擔心「會被高雄的鄉親父老罵死。」

憲哥現在主持四個節目行程滿檔，至於會不會籌劃第四場？他說「我今年的時間基本上都已經設定好，現在只要隨便動一下，整個就要大地震了，製作單位調時間已經調到快瘋掉了。」他今年攻蛋又到新馬演出，他並不在意收入有無「漲價」，認為「上了台就不考慮今天賺多少，我幹了一輩子藝人，這一切都是天命，可以讓大家多一絲一毫的快樂，我都會努力去做！」他很開心再回到歌手身份「我會努力的把自己曾經擁有而又失去的，再次找回來。」

(時報周刊)

廖科溢非洲軋車險失控 《後來的我們》北影放映 劉若英…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。