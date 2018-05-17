《後來的我們》北影放映 劉若英將與影迷面對面

2018年05月17日 19:19 中時 潘鈺楨

《搖滾樂殺人事件》。（北影提供）

謝欣穎演出《藍色項圈》。（北影提供）

今年台北電影節特別放映單元，力邀《藍色項圈》、《搖滾樂殺人事件》在影展舉行世界首映，而話題度破表的《後來的我們》更將台灣首次大銀幕放映獻給台北電影節，導演劉若英也將出席放映，與觀眾面對面暢聊拍攝心情。

《藍色項圈》自開拍以來就備受各方矚目，電影改編自張耀升同名短篇小說，張訓瑋導演操刀，集結金馬影后恬妞與台北電影獎最佳女演員謝欣穎、金鐘獎最佳女配角黃采儀與知名演員陳以文共同演出，劇情描述在升學權威的「愛迪生中學」裡，人人都被成績至上主義給扭曲了價值觀，同儕霸凌、師道無存、惡意充滿。直到不可一世的轉學生入學，質疑一切，對校園傳說更感嗤之以鼻，但卻在高材生同學私下傳授、同寢舍友性格丕變及幾回夜自習的撞鬼體驗下，漸漸被神秘外力牽引，摔落升學主義體制的最深淵。寫實命題下的超現實設定，交織出一股伊藤潤二式的寓言氛圍，令人毛骨悚然。恬妞飾演中學校長的強大氣場，絕對讓觀眾過目不忘！

游智煒執導的《搖滾樂殺人事件》，是台灣少見以樂團故事為背景的電影，董事長樂團的林大鈞監製，宋柏緯、楊大正、林辰唏、李亦捷、姚愛寗共同演出。這是一部向九〇年代台灣搖滾樂致敬的電影，由台灣地下音樂先驅趙一豪的〈改變〉一曲揭開序幕，這首出自1990 年台灣最後一張禁歌專輯的歌，映照片中的搖滾客如何離經叛道，堅持唱自己的歌，而在反抗威權的同時，也被權勢蹂躪糟蹋；片中警察濫權、橋下破爛演唱會等，諸多情節源自真實事件，結局則讓人意想不到。董事長樂團貝斯手林大鈞監製，滅火器、八十八顆芭樂籽、Trash 等樂團樂手大銀幕集合，澎恰恰神來一筆客串，搭配〈你袂了解〉、〈愛我你會死〉、〈細粒的目睭〉金曲連播，以及「濁水溪公社」經典之作〈農村無代誌〉，肯定會讓觀眾熱血沸騰，腎上腺素飆高。

曾以《徵婚啟事》獲得1998第一屆台北電影獎「最佳演員」的劉若英，優雅轉型執導的第一部劇情長片《後來的我們》，由華語電影金牌團隊鼎力打造，張一白監製，李屏賓攝影，聲音指導杜篤之、吳書瑤，剪輯指導廖慶松、孔勁蕾，金獎製作人陳建騏配樂。優質青年演員井柏然、金馬影后周冬雨首次大銀幕攜手演出，去年台北電影獎評審團主席田壯壯溫情詮釋掛念子女的父親一角。電影真實描述了關於愛情、親情與為夢想努力的動人故事，跨越十餘年，見證時代變遷。這次劉若英將親自帶著電影來到台北電影節與觀眾見面，請觀眾務必把握這個大銀幕觀影的機會！

2018第20屆台北電影節即將於6月28日至7月14日，在臺北市中山堂、光點華山電影館、新光影城、剝皮寮歷史街區盛大展開。選片指南暨套票首賣會於6月3日登場。展前搶先推出「MRTaipei電影院」，5月26日在大湖公園、南京復興、中山、大安森林公園四個不同的捷運站舉辦短片放映，另在松山捷運站舉行馬拉松跨夜場，將連續放映兩部長片和一部短片，自捷運末班車離駛開始至首班發車結束，免費入場，歡迎大家一同來捷運站看電影，感受不同的觀影體驗。

(中時 )