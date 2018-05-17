台中飯店業搶搭499吃到飽「瘋潮」

2018年05月17日 19:54 工商 曾麗芳

台中日光溫泉度假飯店即日起至6月18日，推出湯屋泡湯、每人499元。（圖／台中日光溫泉）

面對五窮六絕的5、6月餐飲淡季，台中飯店業者為了刺激消費、不惜搶搭499吃到飽「瘋潮」，爭相推出下午餐、甚至晚餐「吃到飽、免綁約，全民499」促銷專案，大搶客源。

其中，台中日光溫泉度假飯店即日起至6月18日，推出湯屋泡湯、每人499元；花見西餐廳自助晚餐吃到飽每人499元。

台中金典酒店即日起至9月15日，平日下午茶每人499元；假日下午茶每人599元（以上皆需外加10％）。另外，為提供不同的下午茶形式選擇，周一至周四採英式下午茶，讓消費者優雅的享用午後時光；周五至周日則採自助式下午茶，以豐富的菜色，讓消費者享受假日的悠閒。

此外，裕元花園酒店「溫莎咖啡廳」即日起至5月31日，推出下午餐吃到飽優惠案，不限平假日，下午餐均享499元優惠價、下殺78折；同時開放90公分以下及4歲以下孩童免費用餐；促銷活動期間，旅客只要入住任一住房專案，每人加價499元也可享受到此優惠。

裕元花園酒店表示，「溫莎咖啡廳」自助百匯下午餐499吃到飽專案，菜色不僅有各式異國料理、冷盤及熱食，還有甜點、寶島水果，以及玫瑰烘焙坊供應的各式甜、鹹手工麵包等，搭配各式茶品及飲品，通通吃到飽、免綁約！

此外，台中福華大飯店也趁目前部分樓層進行「客房改裝」，即日起至7月31日推出限時入住、限量推出的「朝九晚六」住房專案，配合客房改裝施工時間，主打晚上6點入住，隔日早上9點退房，含2客自助早餐，專案價2,600元（+10％），活動期間橫跨暑假7月不加價，為歷年暑假期間最超值住房優惠，因此專案甫推出，就接獲不少詢問電話。

(工商 )