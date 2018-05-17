羅家英、朱咪咪多年老友 《切小金》終於送作伙

2018年05月17日 19:19 中時 潘鈺楨

「金魯小」海報。（良人行影業提供）

電影《切小金家的旅館》17日公開三款人物海報，分別是羅家英、朱咪咪的爺爺奶奶款；「金魯小」張庭瑚、洪言翔、林鶴軒三人款；以及女主角郭書瑤個人人物海報。羅家英、朱咪咪首次演出國片即扮演銀幕情侶，朱咪咪笑說：「感謝導演把我許配給家英哥。」

《切小金家的旅館》請來香港知名演員羅家英及朱咪咪，演出主角切小金的爺爺奶奶。羅家英與朱咪咪演出多部膾炙人口的電影，像是羅家英《大話西遊》中，唱著「Only You」唐僧，或是《國產凌凌漆》中的達聞西，而朱咪咪演出的《威龍闖天關》的逗趣奶媽、《唐伯虎點秋香》中的唐母，同樣讓人印象深刻。導演林冠慧在電影選角階段時，特別飛往香港拜會知名演員羅家英及朱咪咪，她說：「他們都有與生俱來不得了的喜劇細胞，當我跟製片前往香港分別拜訪兩位，很感激的是他們都覺得劇本精采有趣，願意給我這個機會。當時咪咪姐還帶著我們前往黃大仙拜拜，祈求《切小金家的旅館》拍攝順利，票房大賣！」

兩位大腕為何會點頭答應接下新導演的電影邀約，羅家英說：「當時導演跟製片特別帶劇本飛到香港跟我解說劇本，故事很精采有趣，而且可以跟熟識的咪咪一起演出，豪不猶豫就接下演出！」而朱咪咪也是看在劇本十分有趣，且再度有機會跟羅家英同台，朱咪咪笑說：「之前跟家英哥即使接拍同一部電影，卻從來沒有對手戲，謝謝導演這次不但讓我們合作，還把我許配給家英哥讓我們當夫妻。」

羅家英與朱咪咪的爺爺奶奶人物海報款相當逗趣，兩人拍攝海報時表情及動作十分到位，海報中羅家英手拿木劍，正是他在電影中具備武術冠軍的人物設定，有武術底子的羅家英一舉手一投足都戲感十足，輕鬆駕馭。而朱咪咪手拿菜刀則是因為她會對爺爺實施刀療法治病，這也是電影中安排的趣味橋段。

人物海報除了釋出羅家英跟朱咪咪的「爺奶逗趣款」，還有首度公開的女主角郭書瑤「小鈴木霸氣款」。人氣當紅的郭書瑤說：「我飾演的小鈴木個性中，具有少女情懷跟些微男人婆個性跟我本人蠻像的。」她也非常開心能與兩位重量級前輩羅家英跟朱咪咪一同演出，雖然是初次合作，跟朱咪咪對戲時有莫名的親切感，也留下難忘的回憶！電影7月6日全台上映。

(中時 )