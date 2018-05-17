《地球》坎城首映 影評讚：有史以來最偉大鏡頭

《地球最後的夜晚》在坎城首映，1000多個位子座無虛席。（甲上提供）

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《地球最後的夜晚》在坎城首映，大獲好評。。（甲上提供）

法國當地時間5月15日，由金馬最佳新導演畢贛自編自導，湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠攜手主演的電影《地球最後的夜晚》在坎城影展舉行全球首映。早在半年前，《地球最後的夜晚》就曾被法國最著名的電影雜誌《電影手冊》評為「2018最期待電影！」，而在全球首映過後，果然不負期待，得到了海內外專業影評人的一致稱讚：「《地球最後的夜晚》可能是本屆坎城影展開幕以來最瘋狂最夢幻的一種體驗，這是我看過的有史以來最迷人的電影。」

全球首映驚豔坎城　《好萊塢報導》激賞：一部有魔法的電影

《地球最後的夜晚》的全球首映在坎城影展的德彪西廳舉行，現場一千多個座位座無虛席，排隊觀眾表示，這是本屆坎城影展最期待看到的電影。

放映結束後，影片中人物對往事的回憶，破碎而又堅執的情感，讓觀眾不由自主地陷入了導演構建的「魔幻時空」。全場觀眾自發起立鼓掌，許多國際知名媒體人、影評人在迫不及待第一時間發表了自己的觀影感受：「畢贛發明了屬於自己的語言、時間、空間和記憶來解釋他的電影的轉變，和任何其他電影人都不一樣，《地球最後的夜晚》有著有史以來最偉大的鏡頭。」

電影《地球最後的夜晚》講述了由黃覺飾演的羅紘武回到貴州，偶然發現湯唯飾演的「神秘女子」萬綺雯的蹤跡，繼而回想起十二年前與她度過的那個秘密夏天。值得一提的是，在《地球最後的夜晚》中導演畢贛摒棄了模式化的時間敘事，而讓每個電影空間都具有迷人的光影和色彩，詩意隨著人物的思緒浸透每一個鏡頭。3D段落之謎也終於解開，電影過半時，伴隨著男主角戴上3D眼鏡進入夢幻敘事，電影由2D轉為3D，瞬間開啟一種全新的觀影體驗。前面2D部分空間化的、不連續的、各種失落抑鬱的記憶敘事與後面3D部分時空連續的、浪漫溫馨的夢幻敘事，正好形成了強烈的風格與含義的對比。《地球最後的夜晚》獲得國內外知名影評人讚賞：「畢贛在一定程度上將3D電影的語言和語法推進到了新的境界。」

(中時 )

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