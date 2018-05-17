鈾彈爭議多 A-10攻擊機將停用衰變鈾砲彈

2018年05月17日 19:32 中時電子報 江飛宇

美國空軍的A-10疣豬攻擊機(Warthog)的招牌武器就是機首的30公釐GAU-8 / A旋轉機砲，它是現有機砲當中威力最大的。然而它的衰變鈾砲彈一直都有所爭議，隨著這批彈藥已到壽限，未來可能用其他的彈種取代。

The Drive報導，所謂衰變鈾砲彈(DU)，是核能反應後的剩餘鈾，因為可發熱的材料已經耗盡，因此也稱為耗乏鈾、貧化鈾。鈾的金屬性質相當緻密，可說是最硬的金屬，所以成為很好的穿甲彈材料，也可以做為很好的裝甲材料。

防了堅硬以外，鈾質砲彈還有其他特性，美國埃弗林空軍基地(Eglin AFB)的試飛員鮑伯．杜伯特(Bob DuPont)表示：「鈾雖然很堅硬，但是它的金屬粉末卻會自燃，因此鈾質砲彈即使不需要填充其他炸藥材料，在擊中目標後也會得到二次燃燒效果。」

A-10所使用的30公釐砲彈，1枚就如此大顆，它的彈頭原先是衰變鈾材質，不過引起許多爭議。(圖/美國空軍)

然而，做為核反應後的副產品，衰變鈾砲彈爭議一直不小，許多人擔心它是否有核汙染問題，理論上它會有一些輕微放射性，主要是阿爾發粒子，而且有研究表明，它也可能是有毒的致癌物，特別是在1991年的伊拉克戰爭之後，許多退伍軍人表示他們的健康因為戰爭受到嚴重損害，公眾相信那就是衰變鈾砲彈所引起的，所以禁用的聲音是愈來愈大。

暫且不論衰變鈾砲彈對健康的影響，目前美軍的衰變鈾砲彈也逐步達到壽命上限，據軍事網站稱，GAU-8機砲所使用的PGU-14 / B砲彈，平均使用年限為32年，要是再使用下去，藥柱會有劣化的問題，只要彈鏈中有1顆砲彈不穩定，對整個機砲系統都是致命性的災難，一言以蔽之，這批砲彈非換不可。

一般認為，美軍會改用碳化鎢砲彈來取代，鎢也是相當硬的金屬，不過單純以砲彈的性來來看，還是不如衰變鈾來的那麼具有威力。因此有些人擔心，穿甲能力可能會稍打折扣。不過，在近十年的戰爭中，A-10鮮少用機砲攻擊堅固的主戰車，大多時候，打戰車都會用飛彈來攻擊。而機砲多半是掃射大範圍區域較常見。

再來談論一下關於1991年伊拉克戰爭退伍軍人症的爭議，雖然許多老兵與社團指證歷歷，但是美國政府卻表示，從統計數據來看，老兵們的罹病比例沒有比其他時候來看高，而且也找不到確切的證據，能夠將老兵的健康問題與衰變鈾砲彈做出相關性。

另外，在1991年戰爭之後，伊拉克仍然是個烽火不止的衝突地區，這使得研究人員難以進入伊拉克對其展開影響研究。所以，退伍軍人症的原因仍然沒有定論。

(中時電子報)