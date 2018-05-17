奇美2幹部私設公司自肥 獲利2億多遭起訴

2018年05月17日 20:53 中時 程炳璋

台南市奇美實業公司特化事業處李姓、丁姓兩名前幹部在外成立恆鑫公司，利用職務之便，要求奇美兩家代工廠必須向恆鑫購買原料，恆鑫將低價購得的原料，高價賣給代工廠，兩人從中獲利共2億1300多萬，因奇美實業是發行股票公司，李、丁兩人此舉令公司蒙受損失，經公司檢舉，台南地檢署17日依違反證交法將兩人起訴。

李男是奇美公司前副經理、丁男是前副專員，兩人任職奇美實業公司期間認識，13年前合夥在外成立恆鑫公司，9年前獲知奇美實業母公司欲委外大批購買顯影液與玻璃清洗劑原料，遂利用職務之便，向公司高層建議採用中華化學公司代工製造顯影液、歐普仕化學公司代工玻璃清洗劑。

李、丁兩人再向中華化學與歐普仕兩家公司誆稱，奇美公司要求兩家公司必須向恆鑫公司購買原料，讓兩家公司9年來一直向恆鑫購入原料。

但恆鑫卻向中日合成公司低價購入原料（顯影液每公斤63至74元、玻璃清洗劑每公斤65至82元），卻以較高價格分別賣給兩家代工廠（顯影液每公斤69至99元，玻璃清洗劑每公斤100至300元），從中賺取高額價差，不法獲利2億餘元。

案經公司發現，向台南市調處檢舉，因公司發行股票，李、丁此舉令公司蒙受損失，影響股票投資人，台南地檢署17日依照違反證交法將兩人起訴。

(中時 )