傘兵秦良丰1300呎墜地獲救 研判「五點著陸」是關鍵

傘兵高空墜地能幸運獲救，軍方研判平日訓練落實「五點著陸」是關鍵。（軍聞社提供）

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中時電子報
軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，依照醫療團隊提供的傷害部位來看，有成功五點著陸。（中央社）

陸軍航特部上兵秦良丰今天清晨參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘，因主副傘具沒有開啟，從1300呎高空墜地，緊急送醫後生還且昏迷指數持續進步，航特部分析，傘兵落實「五點著陸」是生還的重要關鍵之一。

所謂「五點著陸」就是傘兵在執行基本傘訓時，都會要求訓練「五點著陸」成為反射動作，這是緩衝下降速度的保護措施，傘兵必須雙腳併攏，以雙腳接觸地面後側倒，接著以小腿外側、膝蓋、臀部、腰部與背部共五點進行翻滾，避免重擊頭部造成重傷害。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，依照醫療團隊提供的傷害部位來看，有成功五點著陸。

據指出，當時跳傘高度為1300呎，比從台北101跳下的高度還高，一般人從高空高速墜下恐怕會直接喪命，但上兵秦良丰墜落著地後，送醫急救恢復生命跡象，且經醫療團隊搶救，昏迷指數從3逐步進步到7，患者對聲音已有反應。

陸特戰傘兵訓練時，都會做完基本傘訓與複訓，其中一項就是當傘無法張開時的緊急作業程序，主傘不開時必須拉副傘減速，主傘未開的反應時間約為6秒。

(中時電子報)

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