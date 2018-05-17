出國的隱藏費用掰掰！訂機票、飯店省錢技巧大公開

2018年05月17日 20:25 中時 何書青

出國旅遊有時會遇到意想不到的花費，撇除意外事件帶來的額外支出，當地政府明文規定的稅金費用也未必都普遍被知道，因此常讓人有種天外飛來一筆開支的不開心感，像澳洲政府近日宣布將於2019年針對海外訂房網站加徵10％的稅、日本也將在同年開始徵收「離境稅」，若事前不知情可能就讓旅遊心情大打折扣。

據全球旅遊搜尋引擎Skyscanner調查顯示，超過5成的台灣旅客很在意「有隱藏的手續費等額外支出」，對此，Skyscanner提供些預訂機票或旅館時可能產生的的隱藏費用，以及省錢小技巧，讓遊客在出國前做足準備、省荷包。

訂機票的隱藏費用，有像是利用電話請航空公司預定的預定費、退票費／改票費、隨身攜帶行李費、飛機餐，及選座位費用等（視航空公司而定）。而現在有許多旅客會希望累積里程或利用里程升等，但有些艙等的機票無法全程累積或升等，建議旅客預訂以及出發前確認好，避免產生意外的開支。

飯店也有一些隱藏費用，像是無法避免的渡假村費用／稅項和地方費用，以及可彈性選擇的飯店接駁車／停車、迷你吧、提早入住／延遲退房／取消預訂費、Wi-Fi／市內與國際長途電話費，有些甚至會收取寄放行李的費用，建議旅客先詢問飯店或旅行社較保險。

＊機票省錢技巧：

1. 比較單程和來回票的價格：有時在同一家航空公司買來回機票，會比從不同航空公司購買2趟單程票更貴，這種方法也可讓行程有更多靈活性。

2. 註冊航空公司電子報：訂閱航空公司電子報可能會收到關於最後1分鐘機票的消息。尤其是在航空公司盤點座位的時候，如果他們仍有許多空座位，他們通常會在這天削減價格，並以電子報的形式通知他們的電子報訂戶。

3. 明智選擇信用卡：另一種買便宜機票的方式，是申請航空公司的聯名信用卡來增加你的航空里程，並用里程來換取機票。

4. 善用搜尋比價平台的功能：除了單純的即時搜尋比價，像是「最便宜月份」、「模糊搜尋」、「價格變化通知」等功能，其實都是旅客不可多得的好幫手，除了可以依照自己的需求找尋合適的產品，還可以幫旅客緊盯價格變化。

5. 淡季出遊：雖然這種作法可能會錯失某些特色景觀或活動，但淡季出遊的確可以在機票跟住宿都節省不少的開銷。

＊飯店省錢技巧：

1. 提前預訂／網路預訂：飯店通常會根據時間而釋出不同的優惠，越早預訂越有可能拿到較低的價格。而大部分親自至飯店預訂的價格都較網路預訂貴，建議旅客可透過網路預訂做比較。

2. 巧妙議價：若因為特別原因，需立即入住飯店，則可考慮與飯店議價。主要有3個方式可供參考：高級飯店通常需加收服務費，旅客可試著要求免去服務費；有些飯店對大床房間只提供1份餐點，2人住可試著要求再送1份；等級越高的房間空房機率相對較高，若想住套房的話，可以事先預訂比套房低1等級的房型，在議價時提出是否能將房間升級，若套房有較多空房時，許多飯店會願意妥協。

3. 充分利用會員權限：許多飯店或飯店預訂商家都會針對會員進行積分，積分越高訂飯店就越優惠，甚至還有用積分換免費房間的政策。

4. 留意飯店促銷活動：一般的飯店，尤其是大型連鎖飯店，經常會推出促銷活動。

5. 選擇經濟型飯店：經濟型飯店乾淨舒適又經濟實惠，若連續入住或入住兩間以上，一般都會提供優惠的價格或折扣。

除上述省錢技巧外，旅客也可參考Skyscanner公布的「2018年最佳訂票時機」大數據報告，選擇適合的時機，就能以相對優惠的票價出遊。此外，也可多利用「價格變化通知功能」與「全年全月比價功能」，做個精打細算的聰明旅客。

(中時 )