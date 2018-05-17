爸爸撫摸女兒頭被列18禁 導演來台開砲大吐苦水

2018年05月17日 19:58 中時 徐桐炘

馬來西亞明星朱俊呈、江倩齡和童星盧宣彤之前在墾丁拍攝該片，再度來台宣傳。（盧禕祺攝影）

台馬合拍片《天使曾經來過》由馬來西亞明星朱俊呈、江倩齡和童星盧宣彤主演，電影在馬來西亞上映一個多月，導演李建興17日卻在台灣記者會上大吐苦水，「現在政府已經變天了，所以我可以公開說！」他表示已經將片中全裸、情色和接吻畫面剪掉，兩次複審依然被分級為18禁限制級片，審核人員甚至認為片中父親摸著女兒頭的畫面「怪怪的」，李氣急敗壞澄清：「明明是講父女情！」

李建興也表示若非大馬政權移轉，「如果在海外隨便發言，回去就被關起來！」直呼羨慕台灣對言論自由和新聞自由的保障，他也保證台灣影迷能看見一刀不剪版本。片中朱俊呈豔福不淺，因飾演牛郎和許維恩有段火辣場景，還被導演要求每天找女生搭訕、拍照，成功獵豔20多位台灣女性，「有些還有聯絡！」

另外，原本導演借位拍攝朱俊呈和許維恩的吻戲，許維恩反倒主動向導演要求「來真的」，朱害羞說：「受寵若驚，有戀愛的感覺！」導演李建興則意外說出：「還好那天某人沒來！」被逼問某人是否意指Kid，李笑笑默認，該片拍攝時期許維恩和Kid尚未分手，許之後又赴大馬和李合作新片，當時Kid去探班慶生，李稱讚Kid很真性情，「像是個大小孩。」

紀源在片中也得不斷撩妹，臨場發揮時卻不斷冷場，最後只好靠攝影師大哥提供的笑話才順利拍完，導演笑說：「帥哥都不會撩妹！」不過導演撩台妹的經驗豐富，表示多年前來台時還差點成為臺灣女婿，開玩笑說總是靠攝影把妹，至今還存有千張台灣女生的照片。《天使曾經來過》25日上映。

(中時 )