大家付錢看他罵老闆...魯蛇爽翻變時尚咖

果陀辦公室喜劇《五斗米靠腰》男主角黃迪揚難得收起搞笑，展現帥氣一面，他配戴KUBOARUM黑色板材平光眼鏡1萬5000元。（Bottega Veneta／服裝提供、JOJ PHOTO／攝影、髮妝／楊心慧）

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黃迪揚在《五斗米靠腰》演馬克惡搞老闆，讓觀眾笑呵呵。（翻攝果陀劇場臉書）

這世上有這麼好的工作，大家付錢看他罵老闆？31歲的黃迪揚就擁有這樣夢幻工作，不過是在劇場舞台上。他在果陀「爆米花輕鬆劇場」辦公室喜劇《五斗米靠腰》及續集《老闆不願透露的事》演魯蛇的主角馬克，被欺負後反整老闆，替觀眾出氣。這位讓觀眾開心的劇場暖男，這次配戴柏林暗黑系眼鏡品牌KUBORAUM新品，收起搞笑、展現少見的帥氣。

黃迪揚走向喜劇是個性使然，他學生時代就是開心果，也喜愛喜劇獨特節奏，當時就開始演舞台劇、漫才；接演馬克後讓他收穫滿滿，2齣戲全台演破百場，甚至有鐵粉連10刷，他每次演出都問自己，是幫觀眾、上班族或菜鳥說什麼話？最後得出結論，「不是要說多辛苦，而是就算再辛苦，我還是會快樂過下去。」

去年黃迪揚靠驚悚劇《天黑請閉眼》展露頭角，與邱澤合演黑色喜劇電影《江湖無難事》才殺青，逐漸累積影視作品。這次第一次拍時尚，配戴張根碩、陳奕迅等人愛用的KUBORAUM眼鏡，他說自己不敢想駕馭什麼時尚，只想「平常笑太多，這次帥一次給大家看一下。」該牌以立體黑粗線條、建築美學切割、不同鏡面效果打造富未來感的板材眼鏡，獨步時尚圈。《五斗米》 18日還有一場演出，《老闆》則19至20日登場。

(中時 )

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