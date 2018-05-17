傘兵墜落意外 飛行傘專家：4秒沒開副傘不正常

2018年05月17日 20:38 中時 李其樺

國軍陸指部26歲秦姓上兵17日上午參加漢光演習預演時，在台中清泉崗基地跳傘，因主傘張傘不完全、副傘未及張開造成墜落意外，從1300英呎高空墜落後，送醫後恢復心跳呼吸，不過至今尚未恢復意識。對於事故發生原因，國防部仍在調查中。

對此擁有30多年飛行傘經驗的教練劉松添表示，他自己是特種部隊出身，也當過傘兵，軍中訓練都有明確教育4秒內打不開（主傘）的話，就要拉副傘，該名傘兵從事多次降落訓練也不是菜鳥，加上國軍現在使用的降落傘都是非常先進的傘，「4秒後沒有打開副傘是件非常奇怪的事！」

劉松添表示，他退伍多年後曾經參加台灣舉辦的國際傘兵邀請賽，他從1200英呎公空跳傘，手卻不小心按在副傘上，造成主傘、副傘都同時張開，幸好他及時發現，趕緊將副傘拉回來，最後平安無險降落。

劉松添說，至於這次秦姓上兵從1300英尺從事降落任務，換算單位不過才幾百公尺，假如主傘順利打開，降落地面時間也只有短短60秒，因此反應必須快，幸好這次秦姓上兵的主傘雖然沒有完全打開，還是有阻力，不然從那種高度掉下來早就粉身碎骨了。

對於這起墜落意外，究竟是器械故障還是人為失誤？劉松添表示無法判斷，他說通常4秒絕對足夠時間反應，當降落時主傘出問題的話就一定要拉副傘，連副傘也打不開就一定是人為因素，要不然就是太接近地面，副傘沒有時間充氣。

劉松添表示，主傘按了未開機會微乎其微，除非有種特殊情況，就是2個人先後跳傘，後面的人跟前面的人跳傘時間太接近的話，會產生「一條龍」的狀況，後跳的人主傘沒辦法吃到下方空氣，傘無法撐開，造成急速掉落狀況。

(中時 )