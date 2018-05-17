展現竹藝之美 花博外埔園區輕食竹棚吸睛

2018年05月17日 20:32 中時 陳淑娥

花博外埔園區的輕食竹棚展現台灣竹藝之美，由甘銘源所設計。（陳淑娥攝）

台中花博將於年底登場，目前外埔園區工程及展館進度超過95%，預計6月完工，其中，獨特的「輕食竹棚」為竹構造建築物，由曾獲台灣建築獎首獎的建築師甘銘源設計，不但呈現精緻竹藝工法，還可吸收二氧化碳減少溫室氣體，提供遊客環保又舒適的用餐環境。

市長林佳龍17日在水利局長周廷彰、農業局長王俊雄等陪同下，視察花博外埔園區工程，市議員吳敏濟均也到場關心。

林佳龍表示，花博分為外埔、后里、豐原3個展區，所呈現的核心理念分別為綠色生產、自然生態及人文生活，市府將在外埔園區呈現最好的台灣農業，花博結束後，園區將發展為農業創新園區，期盼透過花博帶動當地觀光及農業發展。

水利局指出，外埔園區工程包含整地及基礎工程、景觀及設施工程、智農館及樂農館建築工程等，整體進度已達95%，預計6月即可完工。園區整體劃分為5大空間，包括虎家莊廣場─外廣場迎賓區、豐饒廣場─內廣場活動區、分水步道─生態池綠化區、虎爸農莊─花堡廣場展示區、食在滿竹歇腳亭─輕食竹棚服務區。

提供遊客用餐空間的輕食竹棚，利用竹子加上竹材接頭設計所組成的竹構造建築物，由於竹子生長快速、取得容易，也具有成本低、建造快、易運輸的優點，還可以大量吸收二氧化碳，竹造建築的二氧化碳排放量只有鋼構造的2%，是很好的綠建築材料，對地球環境保護有很大的幫助。

設計者甘銘源表示，過去生活中，竹子是不可或缺的建築及家具材料，代表著台灣文化。因此透過高溫乾燥處理技術讓竹子變永久材，也較不易被蟲咬，可使用30年以上，期盼透過這一處竹建築的設計，發揚台灣傳統文化。

(中時 )