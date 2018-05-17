遭北韓點名批判 美國白宮國家安全顧問波頓：了無新意

美國白宮國家安全顧問波頓。（圖／美聯社）

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據南韓《朝鮮日報》17日報導，北韓16日透過外務省第一副相金桂冠的談話，點名批判美國白宮國家安全顧問波頓，波頓對此回應稱「了無新意」，還說自己被罵過更難聽的話。

立場強硬的波頓16日在美國接受採訪時，被主持人問到：「北韓拿你所提出將朝核運出境的『利比亞模式』大做文章，還指名道姓進行譴責，對此你如何看待？」

波頓回答道：「2003年小布希政府舉辦『六方會談』當時，我稱金正恩的父親金正日為『獨裁者』等，北韓就曾對我進行過譴責。」他表示：「北韓民眾稱我為『人渣（human scum）』、『吸血鬼（bloodsucker）』，還說我是『醜八怪（ugly fellow）』」，「所以我對此（這樣的譴責）已經習以為常。那就是北韓人會做的事。」

2003年，波頓曾將北韓踐踏人權的狀況比喻為「地獄」，並稱呼金正日為「獨裁者」、「暴君」。北韓對此激憤不已，因此當得知2003年為協商朝核問題而舉行的六方會談中包括波頓在內時，北韓官媒譴責他為「人渣」、「吸血鬼」。最終，波頓被美國代表團除名。

波頓評判發表談話的金桂冠，稱他為「有很多問題的人物」。他指出：「北韓在談話中對美國所要求的『完全、可驗證、不可逆的無核化』提出批評，但這一內容就出自曾身為六方會談朝方首席代表的金桂冠之口」，「金桂冠在過往的談判中，一直是個問題百出的人物。」

(中時 )

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