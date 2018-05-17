惠妮休斯頓幼時慘遭歌手表姐性侵 身後紀錄片首度揭露真相

2018年05月17日 20:27 中時 徐桐炘

《永遠愛你，惠妮！》導演、製作團隊、惠妮休士頓至親出席坎城首映。（翻攝自zimbio網站）

享年48歲的惠妮休斯頓被金氏世界紀錄認證「史上獲獎最多的女藝人」，今年由奧斯卡名導凱文麥唐納（Kevin Macdonald）與《尋找甜秘客》奧斯卡製片西蒙齊恩（Simon Chinn）共同操刀的全新紀錄片《永遠愛你，惠妮！》，17日於坎城影展首度公開放映，該片把惠妮休斯頓的璀璨人生重現大銀幕外，也掀開她聚光燈外不為人知的人生，更揭露原來她童年曾遭到美靈魂女歌手迪伊迪伊瓦維克（Dee Dee Warwick）性侵，該歌手還有另個身份-惠妮的親表姐。

根據《浮華世界》導演麥唐納花了不少時間釐清此事，首先起疑：「她（惠妮）一直飽受困擾，對自己的外表感到不滿，彷彿『無性別』，明明是漂亮的女性卻不性感。」讓麥唐納不禁懷疑惠妮年幼時是否遭性侵，因為不少受害者有類似的外在表現。而麥唐納在訪問惠妮的哥哥蓋瑞吸毒一事時，蓋瑞表示因父母事業忙碌，自己和手足經常造訪親戚家中，由4、5個家庭輪流照顧他們，蓋瑞卻因此在7至9歲時遭受家族一位女性性騷擾，麥唐納懷疑惠妮遭遇同樣慘境。

就在紀錄片定剪2周前，麥唐納追問到惠妮貼身助理瑪莉瓊斯（Mary Jones），因瑪麗的妹妹也在童年遭遇性騷擾，惠妮似乎才願意坦露多年藏在心底的痛，「她（惠妮）曾看著我說：『我也在年幼時被性騷擾，而且不是男的，是個女生。』」瑪麗表示惠妮當時邊說邊掉淚，因為始終不敢讓母親知道真相，「她（母親）一定會為此去傷害那個人。」惠妮直到過世都未公開這份傷痛。但她生前種種行徑能證實此事，包含她曾因見到其他兒童受虐而發飆，並堅持帶著女兒去世界巡演。

導演凱文麥唐納耗時兩年完成的鉅作《永遠愛你，惠妮！》，不僅獲得惠妮休斯頓的家人與官方公司的支持，取得了惠妮的最貼身且真實的私藏紀錄，還邀請惠妮休斯頓的親友及工作夥伴親身參與訪談，惠妮至親雷亞休斯頓和派特休斯頓攜手出席坎城影展首映，導演凱文麥唐納表示：「這部電影除了紀錄了惠妮休斯頓的輝煌歌唱生涯，更還原了舞台下最真實的她，我希望以『家庭的愛』為出發點描述她的一生，帶給觀眾最真實的惠妮休斯頓。」8月10號在台上映。

(中時 )