基隆市政府串聯火號山步道 打造西岸觀光新亮點

基隆市政府規畫在基隆港西岸建置山海散步道，要將既有的火號山步道重新整修，銜接火號山營區、球子山燈塔等景點，基隆市府工務處表示，藉由各景點步道串聯，打造西岸觀光新亮點。（李其樺翻攝）

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基隆市政府規畫在基隆港西岸建置山海散步道，要將既有的火號山步道重新整修，銜接火號山營區、球子山燈塔等景點，基隆市府工務處表示，藉由各景點步道串聯，打造西岸觀光新亮點。

為了配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」，基隆市政府除了針對旭丘指揮所、要塞司令部、大沙灣石圍遺構等市定古蹟，規畫修復工程、影像紀實與考古挖掘計畫外，也計畫將東、西岸各個人文歷史景點做交通改善串聯。

其中工務處計畫在基隆港西岸建置山海散步道，工務處公園科長林彥旻表示，基隆擁有多丘陵、少平地的環山地形，蘊含豐富的文化資源與天然景觀，透過整修西岸火號山步道，將火號山營區、球子山燈塔等景點銜接起來，塑造依山面海的西岸秘境。

林彥旻說，火號山步道起點從火號山營區通到中山三路中油油庫，全長約1.1公里，這次整修工程會將損壞的木棧道更新，並沿途施做觀景台與指示標誌，經費約400萬元，預計年底完成設計規畫，最快明年初發包施工，未來配合球子山燈塔整修開放，提供旅客一條安全舒適的休閒步道。

另外，交旅處也針對東岸的沙灣區、旭丘和要塞司令部進行交通改善計畫，交旅處表示，囿於上述景點皆坐落於大沙灣地區，必須等到文化局完成整塊區域盤點與規畫後，才會進場規畫。

(中時 )

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