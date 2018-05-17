俄戰力Up！S-500投入量產＋換RS-24洲際飛彈

俄羅斯RS-24亞爾斯戰略洲際飛彈。(圖/Wiki Media)

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中時電子報
俄羅斯S-400飛彈發射車在閱兵式上進行展示。(圖/新華社)

俄羅斯總統普丁日前在今年首度與軍方官員召開例會時指出，必須完成S-500防空系統的研發工作，並將它投入量產。這套最新的防空系統可以對付超高空目標，甚至包括近太空。

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此外，普丁還要求在今年年底前，必須將14個軍事單位的洲際飛彈系統，更換成最新的RS-24亞爾斯戰略飛彈系統(Yars ICBMs)。也就是以這套新系統取代服役期滿的「白楊」系統。屆時，俄軍的戰略力量又將大幅提升！

根據俄羅斯塔斯社(Tass)和英國《新聞周刊》(Newsweek)報導，俄羅斯總統普丁日前表示，必須進一步改善目前對抗全球高精準度武器的軍備，並點名要讓S-500防空系統開始投入大量生產。

普丁指示，俄軍的關鍵任務就是必須提升反精密戰爭的對抗方法，並且在防空領域發展和建立技術基礎。此外，仍必須繼續進行鎧甲砲彈合一防空系統現代化的工作。

同時，普丁還下令今年年底前，軍方必須將全國14架已屆服役期滿的「白楊」洲際飛彈系統，換裝成最新的RS-24「亞爾斯」戰略系統。

RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈是在2007年首度測試，2010年進入俄軍服役，並在2015年俄羅斯紀念二戰勝利70年閱兵中首次對外展示。這款飛彈能摧毀半徑1.1萬公里內的攻擊目標，並配備分離式分導機動彈頭。

(中時電子報)

文章來源：Putin calls to prepare S-500 missile system for mass production

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