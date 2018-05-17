《阿瑪迪斯》導演版重現大銀幕 致敬捷克名導米洛斯福曼

電影《阿瑪迪斯》透過將莫札特視為終身對手的宮廷樂師薩里耶利的視角、在臨終前告解的倒敘手法呈現莫扎特一生的回顧。（高雄電影館提供）

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曾獲兩屆奧斯卡最佳導演捷克名導米洛斯福曼（Milos Forman）於今年四月逝世，七月將推出他所執導的經典電影《阿瑪迪斯》導演版，該片演繹音樂神童莫札特的天才驕狂與宮廷哀愁，此舉亦是今年國內影展首映180分導演版的數位DCP電影。

《阿瑪迪斯》電影於1984年上映，1985年即抱走奧斯卡8大獎項，該片更創下奧斯卡史上唯一一次雙男主角皆入圍紀錄，最後飾演薩里耶利的莫瑞亞伯拉罕以深沉並兼備層次的演技勝出，擊敗了飾演莫札特的湯姆赫爾斯，奪下奧斯卡男主角小金人。

該片被美國電影學會列為AFI百年百大電影中的第53位，影像搭配54段莫札特經典樂曲，原聲帶歷年來銷售更創下超過百萬張的白金唱片紀錄，奪得葛萊美獎「最佳古典專輯」大獎，也因此吸引了大量不聽古典樂的年輕人，藉由本電影重新認識莫札特。

為犒賞影迷與樂迷，電影館6月10號起也將陸續登場兩部主角以生命來歌唱的電影，分別是《卡拉絲：為愛而聲》、《波伽利：聲命之歌》；電影館更於6/10(日)14:30特備「歌劇巨擘：一半天才、一半瘋子」大師講堂，邀請國內知名聲樂家羅明芳，以大學教授與女高音的雙重身分，解構天才背後的傳奇故事。

「阿瑪迪斯：他和她的生命之歌－市總圖藝術電影院」《阿瑪迪斯導演版》、《卡拉絲：為愛而聲》、《波伽利：聲命之歌》、羅明芳「歌劇巨擘：一半天才、一半瘋子」大師講堂各僅一場，於5月17日（四）中午12:00開賣，於「愛PASS售票網」與全台7-11 ibon販售。

(中時 )

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