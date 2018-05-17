福隆沙雕季加碼夜間光影秀！沙雕大賽邀好手「下沙雕象棋」飆創意

2018年05月17日 20:30 中時 何書青

「航海起源」作品設置於福容大飯店福隆店內。（福容大飯店提供）

每年福隆的年度盛事「福隆沙雕季」自4月21日開展至今，累計已突破10萬人次，主辦方為增可看性，即日起至7月15日於福容大飯店福隆店內上演每晚3場次近90秒的光影秀，以「航海起源」為主題，作本屆沙雕季主題「金沙奇航」的亮點故事，讓遊客穿梭在海盜驚險刺激的旅程中，最後航向終點獲得寶藏；此外，19、20日也將舉辦國內沙雕大賽，募集20組國內好手齊聚福隆雕沙飆創意。

本屆國內沙雕大賽以「象棋」為主題，不同以往參賽選手自由發揮，這次結合台灣傳統棋藝文化，20組國內選手以抽籤方式確認比賽主題，針對各自抽中的兵種進行設計製作，而在比賽場地也設置有如棋盤般的方格，就像是來場沙雕象棋大賽，在楚河漢界的分水嶺上，由民眾來選擇支持哪方陣營。

比賽時間從19日上午舉行、20日中午結束，為期1天半，民眾可至福隆沙雕季一窺沙雕師精彩的工藝手法；現場還有與沙雕作品合照打卡抽獎活動，週週將抽出的幸運得主可獲得福容飯店萬元住宿券。

位於福隆海水浴場旁的福容大飯店（福隆），也推出「福隆金沙奇航冒險趣」1泊2食住房專案，6月15日前下訂，則有早鳥優惠價每房每晚7215元起，包含活力早餐外，還有超值晚餐西式、中式、火鍋3選1，並加贈夜訪沙蟹行程或趴板活動2選1，專案期間自即起至7月15日止。活動期間當日累計消費發票金額達門檻3000元，可抽價值19萬2000圓的三陽重機SB300，及福容飯店萬元住宿券。

(中時 )