川普、金正恩狂人對決 「核武」扮演這樣角色！

2018年05月17日 20:34 中時 徐桐炘

「狂人對決；核武我最大」預告。

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於6月12日舉行「川金會」，日前，金正恩更宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並會關閉核子試驗場，《公視主題之夜》節目特別安排於明天（5/18）晚間十時播出紀錄片《狂人對決：核武我最大》，分析川普與金正恩狂人對決，各自握有哪些籌碼。

去年北韓發動一連串核子試射，全球緊張情勢不斷升高，東亞似乎逼近戰爭邊緣；川普與金正恩則隔著半個地球，相互叫囂，但在平昌冬奧後，雙方對峙情勢出現戲劇性轉折，在韓國穿針引線下，曾互罵「火箭人」和「老番顛」的川普與金正恩，將舉行會談。

以北韓區區小國之力，卻敢去挑動美國世界霸權的神經，金正恩博得「狂人」形象。然而，誰知道在這場看似瘋狂的核武競賽背後，卻很可能是北韓長達六十年的三代領導政權長年醞釀、精心算計的結果。

韓戰後，北韓第一代領導人金日成企圖將北韓建造成為核武強國，其實這是「最弱者的選擇」，因為資源有限，必須把所有精力集中在最重要的事情上，北韓選擇發展核武。在歐巴馬兩屆任期中，北韓總計實施四次核武測試，並發射過十二枚彈道飛彈，努力想吸引美國的注意力。

金正恩於2011年繼位，他認為核試不足以震懾美國，還必須證明自己，有直接攻擊敵人的能力，北韓駐英前大使太永浩指出：「他似乎掌控得很好，他似乎恐嚇了所有，他需要恐嚇的人，他似乎啟發了所有，他需要啟發的人。」 因此當川普上台後，金正恩繼續開發可攻擊美國本土的洲際導彈。北韓三任領導人，都希望北韓被認可為一個，能與美國平起平坐的核武大國。

(中時 )