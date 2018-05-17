2018年05月17日 20:45 中時 吳娮翎

台灣奧碧虹董事長王逸珍，帶領旗下美妝回歸台灣市場 。（粘耿豪攝）

ALBION旗下明星商品「健康化妝水」。（翻攝自ALBION官網）

ANNA SUI全新薔薇花園脣膏系列。（ANNA SUI提供）

PAUL＆ JOE法式美妝馬戲團彩妝區。（PAUL＆ JOE提供）

法國LADUREE馬卡龍彩妝浮飾玫瑰經典腮紅。（翻攝自LADUREE官網）

ANNA SUI魔法薔薇蜜粉，1750元。（ANNA SUI提供）

年度彩妝圈盛事當屬日本奧碧虹集團旗下品牌的經營權轉移，包括ANNA SUI、PAUL& JOE、LADUREE、ALBION等牌，都由代理商宣告退出台灣市場，再由日本奧碧虹在台宣告回歸，以直營的方式重返台灣，本報專訪台灣奧碧虹董事長王逸珍，分享她多年的美妝資歷，見證ANNA SUI在5次經營權轉換，看著ANNA SUI的興衰，還有重振，意義非凡。

美妝「ANNA SUI」從2002年開始風靡台灣，幾乎當時的女孩，現在的中生代都曾以擁有ANNA SUI為榮，也因此去年撤出台灣市場，引爆話題，睽違8個月後，品牌今年以「探險遊樂園」在SOGO台北忠孝館設櫃，不只吸引鐵粉回歸，也讓新生代認識這個傳奇品牌，櫃上的「花漾旋轉木馬」更展現設計師精神。

王逸珍表示，日本奧碧虹透過收回經營權，從品牌角度重新喚起消費者對品牌的記憶，在台設置台灣奧碧虹分公司，繼ANNA SUI後，美妝PAUL& JOE以「CIRCUS法式彩妝馬戲團」為概念，在新光三越A11打造快閃店，除了推出台灣限定商品，更帶來全系列商品，並全面調整售價，快閃店業績開打第二天，業績就已突破350萬，預計整個快閃店檔期，能為品牌帶來超過預估2倍以上的業績。

奧碧虹後續也將LADUREE帶回台灣市場，至於消費者最關切的「ALBION」，王逸珍說，預計在2019年回歸，會從品牌精神出發，重新站穩台灣市場，ALBION在日本銷售居冠，不只明星商品健康化妝水熱銷，還有許多在日本夯賣的好產品，都會在後續與消費者加以溝通。

王逸珍也分享，歐美體制的美妝企業，重視趨勢，但對日系美妝來說，更重視消費者的需求，喜歡開發長期商品，經營品牌精神，注重產品的品質，走的是細水長流的路線，但對代理商來說，品牌無法即時提供市場流行美妝，再加上深耕品牌要長期才能回收，這都是代理商在投入資本時的考量。對奧碧虹來說，採取直營的方式，除了能直接與消費者溝通，也能引進更多品項的商品，而不受限代理商。

2000年從銀行業轉戰美妝時尚圈迄今，王逸珍見證了美妝產業的轉變，她認為，日系美妝很大的精神就在於提供消費者服務，不盲目追求無法操控的業績，甚至在日本還曾規範限購數量。對奧碧虹來說，比起一次性大宗購買，品牌更重視長期市場經營，與提供消費者服務。 今年奧碧虹帶著旗下品牌重磅回歸台灣市場，也大舉招兵買馬，王逸珍觀察，肯學習、積極、有上進心，是進入美妝業很重要的關鍵，她也鼓勵對美妝有興趣的新鮮人，勇於毛遂自薦，加入奧碧虹。

(中時 )