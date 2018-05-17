傳奇門神布馮周六告別尤文 但未必退休…

義大利傳奇門神布馮將在周六對維羅納的義甲聯賽，正式結束他的尤文圖斯生涯，但是否退休還沒有做出最後決定。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

40歲的義大利傳奇門神布馮（Gianluigi Buffon）17日在記者會上表示，本周六對維羅納的義甲聯賽（台灣地區晚間9時elevensports直播），就是他效力尤文圖斯的最後一役。但他原本已經決定要退休的心意，因為獲得一些「有趣」的邀約而動搖，下周才會做出最後決定。

布馮召開記者會宣布周六為尤文圖斯告別賽。（嵌入自尤文圖斯官方臉書）

「周六我會出賽，這是目前唯一可以確定的事，」布馮在記者會上表示，對於退休後的生涯規畫，近期他和尤文主席阿涅利（Andrea Agnelli）聊過很多，「直到兩周之前，我還是很確定要退休的，但又收到一些要我繼續打下去的邀請。」

「我想等周六之後，心情平靜下來，我會做出最後的決定，但這個決定不會改變我的感覺。兩周之前，我已經接受自己將是個『前足球員』了，所以不論最終決定為何，我都會平靜以對。最重要的是如何用最棒的方式在尤文畫下句點，也別忘記尤文已經有個非常傑出的守門員，而且比我年輕13歲。」布馮說。

英超利物浦與法甲巴黎聖日耳曼最近都傳出有意延攬布馮的消息，阿根廷名門波卡青年也表達興趣。布馮沒有在記者會上透露可能的下一步，但礙於與尤文的情誼，他不太可能留在義大利，也不會選擇去低級別的聯賽。

「重回帕馬（目前在義乙）是個浪漫的兒時夢想，但也僅此而已。此外我是個競爭動物，不可能去任何低級別的聯賽結束自己的生涯。」布馮說。

2006年義大利贏得世足冠軍，當家門將布馮當時開心親吻大力神盃。（美聯社資料照）

布馮曾助帕馬在1999年贏得歐洲足聯盃冠軍，2001年轉會至尤文迄今，再贏得9座義甲聯賽與5座義大利超級盃冠軍。加上2006年幫助義大利稱霸世界盃，布馮職業生涯大概只剩歐冠這個遺憾，儘管也參加過3次決賽。今年尤文在歐冠8強出局，宣告布馮夢碎，他還在8強第2回合終場前領到紅牌。

至於國家隊，尤文也強調即使自己沒退休還在打頂級聯賽，他也不會再披上義大利的戰袍，因為以他的自我要求，絕不會接受自己有一天成為國家隊的負擔。布馮強調：「況且現在國家隊已經有一些年輕好手，需要給他們機會表現。」

(中時電子報)

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