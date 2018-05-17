專家：美朝將「吵而不崩 鬥而不破」

2018年05月17日 21:36 中時 王嘉源

據韓聯社報導，隨著6月12日美朝世紀核談判臨近，北韓對美隔空喊話開始強烈較勁。北韓外務省第一副相金桂冠16日親自出面，逐條駁斥美國鷹派高官的施壓言論，甚至揚言重新審視美朝首腦會談（川金會）。但專家認為，這只是朝方的中期警告訊號，美朝將吵而不崩鬥而不破。

金桂冠是過去「朝核六方會談」的北韓首席代表。韓聯社稱，金桂冠是美朝核談判歷史的活證人，從其發表談話的措辭來看，不難解讀出朝方已對美方咄咄逼人的輿論戰失去耐性。白宮國安顧問波頓等人拋出的「先棄核後補償」、「利比亞式無核化」、「完全銷毀核導生化武器」等說法，大有促朝繳械投降的勢頭。朝方更不希望美日等國繼續炒作「人權」、「被扣日本人」等在其看來與無核化相去甚遠的話題。

韓聯社指出，美國政府的表態呈現「經熱政冷」特點，只許諾「繁榮」促進民間對朝投資，但對美朝建交等北韓迫切的政治性訴求卻保持沉默，令朝方極不愉快。儘管北韓領導人金正恩接見美國國務卿蓬佩奧時，是否討論安全保障問題不得而知，但會後川普、蓬佩奧、波頓對此閉口不談。

北韓16日以美韓進行「超級雷霆」聯合空演為由，取消韓朝高級別會談，並警告美方深思熟慮軍事挑釁可能對川金會造成的影響。北韓一直將美韓聯合軍演斥為侵朝預演，但3月初曾當著南韓總統特使團之面，對美韓例行聯演表示理解。而此次空演出動F-22猛禽戰機數量由以往的6架增至8架，讓朝方重新對美方保障其安全的誠意產生疑慮。

即便如此，金桂冠仍在談話中指出，如果川普政府懷著改善美朝關係的誠意走向川金會談判桌，將獲得朝方理所應當的響應。即闡明此番談話的目的在於敦促讓步爭取利益。南韓北韓大學院大學教授梁茂進表示，北韓並不想讓談判崩盤，上述談話是在將無核化和體制保障同時擺上談判桌的川金會臨近之際，北韓再度表明自己的立場。

波頓16日在美國接受採訪時，則評判發表談話的金桂冠，稱他為「有很多問題的人物」。他指出：「北韓在談話中對美國所要求的『完全、可驗證、不可逆的無核化』提出批評，但這一內容就出自曾身為六方會談朝方首席代表的金桂冠之口」，「金桂冠在過往的談判中，一直是個問題百出的人物。」

(中時 )