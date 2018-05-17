寵物換毛季、升級打掃用品好時機

2018年05月17日 21:24 中時 石欣蒨

飛利浦纖薄濕拖掃地機器人，全新5.8cm超薄設計可清掃家中更多難以觸及的區域，1萬5900元。（飛利浦提供）

ECOVACS DEEBOT M88地面清潔機器人，31日前購買並上網登錄，即享電池保固延長半年、3年份免費配件禮盒，另再加送「WMF迷你湯鍋」。（ECOVACS提供）

到了寵物換毛的季節，又是準備好清掃工具的時間；飛利浦今年推出居家清潔全產品線，包括3合1濕拖吸塵器、吸引力無線氣旋吸塵器，能全方位清潔家中角落，而對於懶懶不想動的消費者，還有濕拖掃地機器人，另一品牌ECOVACS也推出了本月優惠，買掃地機器人就送廚房小家電。

飛利浦的3合1濕拖吸塵器不僅可直立吸塵，還有升級加上的迷你渦輪刷頭，手持模式還能除蟎（塵滿的滿），另外還有水箱可均勻滲透纖維清潔布，溼拖時可除汙但不會過溼，另外還有全新5.8cm超薄設計的濕拖掃地機器人，獨家非滾刷式吸嘴，不用擔心卡頭髮、毛球問題，更可溼拖提升清潔效果。

ECOVACS的DEEBOT M88地面清潔機器人，同樣可支援乾、濕掃拖功能，一鍵啟動即可執行掃、吸、濕拖、乾擦，以WiFi雲端智能操控、APP遠端控制，可預約7天清潔工作，31日前購買並上網登錄，即享電池保固延長半年、3年份免費配件禮盒，另再加送「WMF迷你湯鍋」，而其他系列產品消費滿額，上網登錄保固即送「WMF蔬果削皮器」。

(中時 )