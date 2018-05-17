Sony新機術看動態畫面更細緻 LG抽卡卡親筆簽名獎品搶世足商機

2018年05月17日 21:24 中時 石欣蒨

LG SUPER UHD TV奈米 4K 電視 49UK7500，3萬9900元。（LG提供）

各電視品牌都搶先在下個月展開的世足賽前推出年度新品，Sony全新BRAVIA電視系列搶先登場，還有主攻動態影像的全新極瞬明銳影像技術，LG則是先以SUPER UHD TV奈米4K電視系列新品開售，而全新的OLED系列也即將登台，想入手新電視觀看世足賽的消費者，還可再觀望後再入手。

Sony今年推出了4K HDR OLED 電視A8F系列及4K /FHD HDR液晶電視系列，其獨家研發的「4K HDR超極真影像處理器X1進階版」可呈現高級的逼真畫質，而頂級BRAVIA液晶電視X9000F系列更搭載最新「X-Motion Clarity極瞬明銳影像技術」，對於喜歡看運動賽事的消費者來說，可以看到更細膩的動態畫面。

LG則是先推出SUPER UHD TV奈米4K電視系列，搭載再進化的Nano Cell奈米顯示科技，可顯示更寬廣視角的絕佳畫質與精準色，加上全陣列式區域控光技術，呈現優異且更清楚細膩的對比影像，獨家支援四規4K Cinema HDR技術，在家也能享受如電影院的感受，今年更特別舉辦足球金童卡卡的超級任務，完成遊戲即有機會獲贈獨家親筆簽名球及運動衫等獎品。

(中時 )