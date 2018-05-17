西城秀樹魅力梅姑也癡狂 梅豔芳曾讚他太完美

2018年05月17日 20:56 時報周刊 林彥君

梅艷芳（梅姑）是西城秀樹的頭號粉絲，她曾是西城秀樹香港後援會的副會長，還曾率領香港粉絲前往日本看他的演唱會，1985年兩人曾在日本的「亞洲青年音樂會」合唱〈加蘭杜〉，及在香港綜藝節目《歡樂今宵》同台，還一度傳出曖昧，梅豔芳對他極為愛慕，甚至在受訪時表示「如果他開口求婚，會認真考慮，因為他太完美了。」

2004年梅艷芳逝世，西城秀樹對梅姑的死訊相當震驚，表示梅姑是曾為他辦歌迷會，即使她後來成為巨星，只要西城秀樹到香港演出梅姑一定到場打氣，他更表示自己視梅姑如親妹妹一般，也親自寫了一封信悼念「我第一次來香港，Anita為我辦歌迷會，身為副會長的她一直為我打氣，看到她正式進入演藝界發展，我充滿喜悅，直到她成為巨星後，每次我到香港，必會相見，對我來說，她就像是我的妹妹一樣，祈求她能在九泉下安息。」

西城秀樹1972年出道，他因1979年翻唱美國經典舞曲〈YOUNG MAN〉（Y.M.C.A.）紅遍日本及亞洲各地，單曲創下銷售140萬張的紀錄，當時香港樂壇也受日本藝能影響，西城秀樹的不少名曲都被改編成廣東歌，包括張國榮的〈愛慕〉及〈烈火邊緣〉，羅文的〈好歌獻給你〉與〈讓我奔放〉，鄧麗君〈如果我有勇氣〉亦是翻唱他的歌，劉德華〈知己良朋〉即是由西城秀樹作曲。

(時報周刊)