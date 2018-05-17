公款送7000公斤蔬菜涉貪？北檢分案查北農總座吳音寧

2018年05月17日 21:27 中時 陳志賢

台北農產公司總經理吳音寧，遭爆料送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，引發軒然大波，台北地檢署日前接獲民眾告發，指吳音寧將大批蔬菜給表哥鄉內團體，疑涉圖利、貪汙，已指派專案檢察官分案調查。據了解，吳音寧是「他字案」被告，檢方將向北農及台北市市場處、政風處調閱資料，不排除傳喚吳音寧到案說明。

台北市議員日前爆料，指控吳音寧在今年2月間動用總經理室業務費，買下9120公斤蔬菜 贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的 彰化溪州，分送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂。

吳音寧事後解釋，當按慣例賣不完且農民不願載回的「殘貨」，多以報廢處理，因此決定用總經理室的業務推廣費，花費1萬9000元買下蔬菜，但因時間緊迫，台北社福團體動員速度來不及，於是商請彰化貨運司機回返載運，並指稱當時聯繫農糧署和市場處，通知各社福團體來領菜，但雙北領取數量有限，才緊急徵詢彰化團體。但台北市議員發現，溪州2團體只拿到2000公斤，要求北市府送檢調調查。

不過，據了解，市場處5月11日偕同政風處調查，北農人員坦承並未事前通 知農糧署和市場處，且大庄社區發展協會理事長受訪時也強調，未接到北農徵詢，「菜突然送去才知道。」

有民眾認為，吳音寧以公款購菜，去向不明，涉嫌貪汙，日前向北檢告發吳音寧涉嫌貪汙、圖利罪，北檢受理後已簽分「他」字案偵辦，將吳音寧列為「他」字案被告。

(中時 )