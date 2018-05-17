蔡總統：盼任內台歐BIA實質進展 讓明年抱怨少一點

2018年05月17日 21:23 中時 陳建瑜

蔡英文總統今晚出席歐洲在台商會「2018歐洲日」晚宴。蔡總統致詞時表示，她的政府完全支持台歐雙邊投資協定，這對台歐之間的公司及消費者都有利，她希望在她「任內」能夠有實質性進展。她也開玩笑說，希望明年來參加晚宴時，「抱怨能少一點」，鼓勵的話可聽到多一點。

歐洲在台商務協會今晚在君悅飯店舉行晚宴。歐洲商會理事長何可申首先引言，介紹過去歐洲商會30年的里程碑，其中還找到1988年蔡英文擔任政大法律系副教授的照片。

何可申指出，要在2025年使再生能源比重達到20%的目標，還存在多項障礙，需要台灣政府的支持才能克服，包括興建電網及港口等基礎設施，簡化審批程序，解決融資問題，並與國際趨勢及標準接軌等。

何可申也提出台灣健保制度正面臨挑戰，及呼籲政府致力於申請流程的簡化，讓外國專業人士更方面在台灣生活及工作。另外，引進短期商務簽證，允許更多的外籍勞工從事服務業，將有助於緩解當前本地技術及勞工短缺的壓力。

何可申還說，他非常認同台灣將英語列為第二官方語言，這將使台灣更能吸引外國投資者，並使台灣更能走進全世界。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉則說，希望更多台灣到歐洲投資，歐洲有單一市場，雖然可能會聽到有人說歐洲很多種語言，但他們也是以英文為主，他們也在處理他們複雜的問題。

蔡總統致詞時表示，慶祝歐洲日不僅對歐洲有意義，也對台灣及所有民主、自由國家有意義；法國與德國造就我們對於文明法律的現代認知，當然，歐盟也向我們展現如何從敵對轉變成合作，以在和平及繁榮利益之下。

蔡總統指出，很高興聽到歐洲主要公司來台發展風力發電，4年期離岸風電計畫，建造基礎設施在台中及彰化，並培養技術人員，這些投資會行程所謂的「三贏」（Triple Win）模式，對公司、消費者及全球環境都有利。

蔡總統也提及，政府將繼續跟歐盟促成「雙邊投資協議」，「我的政府完全支持這項投資協議」，這對台歐的投資公司及消費者都有利。

蔡總統強調，希望在她的「任內」可以見到實質性進展，她也開玩笑說，本來英文中的年份是單數，不過有人把他加上「S」複數，引起現場一陣笑聲。

蔡總統還說，希望明年來時可以「抱怨少一點」，從商界及辦事處聽到更多鼓勵的話。她也感謝今晚歐商的贊助，讓她可以「吃免費的晚餐」。

今晚陪同蔡總統出席晚宴，包含國安會秘書長李大維、國發會主委陳美伶、內政部長葉俊榮、金管會主委顧立雄等。

(中時 )