擅自移植龍柏拖近4個月才開罰 民眾質疑農業局「打假球」

今年1月15日金包里發展協會未經申請，擅自將金山區中山堂內2株龍柏挖走，被民眾檢舉後，新北市府農業局要求將龍柏種回原處，並依違反樹保法裁罰3萬到8萬元。（李其樺翻攝）

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事發後金包里發展協會派人將2株龍柏移植回原處。（李其樺翻攝）
李姓民眾說，2株龍柏移植回原處後，生長狀況依然沒有好轉，將近7成樹葉皆呈現枯黃，擔憂龍柏無法再回復往昔生機，可是中間這麼長的時間未見農業局交代2株龍柏是否還有救，不夠積極作為。（李其樺翻攝）

今年1月15日金包里發展協會未經申請，擅自將金山區中山堂內2株龍柏挖走，被民眾檢舉後，新北市府農業局要求將龍柏種回原處，並依違反樹保法裁罰3萬到8萬元。不過民眾發現，新北市農業局景觀處直到今年5月1日才對金包里協會正式開罰，質疑是在「打假球」；農業局澄清，公文往返需要時間，後續也會持續關注龍柏健康狀況。

對此李姓民眾表示，金包里發展協會擅自龍柏是今年1月發生的事，可是農業局竟足足拖了將近4個月才開罰，「違法事證明確，簡單的行政裁罰需要拖這麼久嗎？」農業局景觀處不是行政怠惰，就是有包庇嫌疑。

李姓民眾說，2株龍柏移植回原處後，生長狀況依然沒有好轉，將近7成樹葉皆呈現枯黃，擔憂龍柏無法再回復往昔生機，可是中間這麼長的時間未見農業局交代2株龍柏是否還有救，不夠積極作為。

農業局景觀處回應，今年5月1日已簽准公文，並對金包里發展協會正式開罰，至於民眾質疑開罰耗時，則是因為公文往返需要時間，純粹屬於正常行政流程，後續會請區公所持續觀察龍柏現況，若2株龍柏不幸死亡，會要求金包里發展協會實價賠償。

(中時 )

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