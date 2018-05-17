曾經的禁忌話題「牡丹社事件」 144年後的今天成影像展展出

牡丹鄉公所為紀念「牡丹社事件」144週年，特別透過社區及中研院等單位，蒐集老照片推出影像展，盼藉具體畫面的呈現，加深大家對事件的印象與感受。（謝佳潾攝）

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牡丹鄉公所為紀念「牡丹社事件」144週年，特別透過社區及中研院等單位，蒐集老照片推出影像展，盼藉具體畫面的呈現，加深大家對事件的印象與感受。（謝佳潾攝）
牡丹鄉公所為紀念「牡丹社事件」144週年，特別透過社區及中研院等單位，蒐集老照片推出影像展，盼藉具體畫面的呈現，加深大家對事件的印象與感受。（謝佳潾攝）
牡丹鄉公所為紀念「牡丹社事件」144週年，特別透過社區及中研院等單位，蒐集老照片推出影像展，盼藉具體畫面的呈現，加深大家對事件的印象與感受。（謝佳潾攝）

曾是部落禁忌話題的「牡丹社事件」，至今邁向第144年，牡丹鄉公所為紀念週年，今年不同以往，除改由長輩演出事件戲、小朋友變身小小導覽員外，還透過社區及中研院等單位，蒐集老照片推出影像展，盼藉具體畫面的呈現，加深大家對事件的印象與感受。

公所指出，由牡丹鄉立圖書館策畫的「舊社．圖像．記憶」影像展，是從台大圖書館、國家圖書館、中研院及南天出版社等借出26幅珍貴的老照片，並蒐集鄉內各部落從民國40至50年代的生活照百逾幅，從中挑選75幅合辦而成，盼由大家以影像觀點看「牡丹社事件」。

「影像會令人印象深刻！」圖書館長王美連指出，館方曾在部落放老照片與族人互動，該活動反映相當好，因此期盼將此模式擴展到全鄉，甚至用來展現與族人息息相關的牡丹社事件。

她說，往年的紀念方式都是由小學生出演牡丹社事件的劇情，向下紮根的歷史教育很落實，但部落長輩卻不甚清楚，因為早年牡丹社事件在部落中算是禁忌話題，直到近年才「重見光明」，所以今年的紀念方式才別出心裁，不僅藉由影像加深印象，還改由長輩來演戲。

她說，22日是牡丹社事件紀念日，屆時除可見長輩粉墨登場外，還可在紀念公園見到小學生變成導覽員解說故事牆，活動精采可期，而影像展至7月底，歡迎大家來玩。

(中時 )

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