大甲國小行政大樓是危樓 將拆除重建

2018年05月17日 21:35 中時 陳淑娥

台中大甲國小行政大樓長期鋼筋裸露，經評估為海砂屋危樓，師生使用安全堪虞，立院副院長蔡其昌17日邀相關單位會勘，獲允諾補助經費1億4000萬元，將進行拆除重建。

大甲國小行政大樓2010年完成耐震能力評估，CDR值為0.418，雖2012年完成柱體補強，耐震係數亦達1.25安全標準，卻無法解決「海砂屋」問題。蔡其昌17邀集教育部國教署長邱乾國、台中市教育局副局長劉火欽、家長會長白朝棠及台中市結構工程技師公會理事長林明勝等進行會勘。

蔡其昌說，讓孩子在安全的空間學習，是自己長期以來分常重視的，大甲國小行政大樓鋼筋裸露，經評估已是海砂屋危樓，師生使用上非常危險，必須盡速拆除重建。而法定教室少10間問題，也應一併納入改建工程整體規畫內，還給孩子一個安全學習的環境。

根據台中市結構工程技師公會鑑定報告書結果，柱構件混凝土取樣試體氯離子含量最高為1.496，頂板混凝土取樣試體氯離子含量最高為2.589，地下室多數柱體及一樓少數柱體期內主筋應已逐漸鏽蝕膨脹，局部頂板鋼筋已鏽蝕膨脹，標的物整體結構的安全性已降低，又緊鄰沿海地區受海風影響，已逐漸誘發「海砂屋」症狀，建議拆除重建。

邱乾國署長表示，針對大甲國小行政大樓規劃重建，教育部非常支持且今年即核撥規劃設計費。

(中時 )