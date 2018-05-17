成語蕎抱病上直播節目挺解婕翎

2018年05月17日 21:30 旺報 廖慧娟

名模甜心成語蕎16日晚間抱病參加好友解婕翎在17直播的節目《流行翎距離》。進棚時，解婕翎看到成語蕎病奄奄的，還訝異地問：「昨天一起錄影還好好的，怎麼會這樣？」成語蕎解釋，是因為錄完影去吃麻辣鍋，沒想到卻得了腸胃炎狂吐，高燒急診，不得不向公司請假，沒上培訓課，卻仍然堅持要參加《流行翎距離》錄影，力挺好友，甚至在鏡頭前，首次躺下洗頭，絲毫未露出不舒服的神情。

這集節目請來美髮專家Miyake老師，現場為來賓成語蕎，金妮，黃麻吉解決各自頭髮相關困擾。成語蕎表示，她有自然捲，髮質超級毛躁又很容易斷裂，每天起床，頭髮沒吹整前，就像隻貴賓狗。

成語蕎還自爆，有次沒吹頭髮，頂著捲髮抵達活動現場，結果沒有任何粉絲認出她；上通告弄妝髮時，還常聽到髮型師互相推讓，不想幫她弄頭髮，甚至有髮型師聽到她說：「請幫我『吹直』再上捲子後，立刻驚呼：『吹直？我要退出這一行了！』」

解婕翎曾有剪髮陰影，她說小學時長髮留到臀部，但男同學很愛拉她的馬尾，老師覺得不好，但不是告誡男同學，而是打電話給解媽媽，請媽媽把她頭髮剪掉，導致她的頭髮被剪到耳下2公分，令她超傻眼，讓她難過了一年。

現在因為每天工作前都有髮型師幫忙整理頭髮，她回家只需洗頭和上瀏海部分髮捲，非常方便，但因早上起床後，太會東摸西摸，往往快遲到才出門，有時會忘了拆髮捲，不少鄰居都曾在電梯裡看過她頂著髮捲的糗樣。

(旺報 )