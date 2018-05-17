甜美昆凌壞壞耍親夫 體脂17％練出肌肉線

2018年05月17日 21:38 中時 陳張眾

女星昆凌（左）與COACH香港／澳門暨台灣總經理Damien Tonneau於快閃店內合影。（盧禕祺攝）

COACH於即日起至7月4日止，於台北華山文創園區開出系列快閃店，童趣城堡造型及紫色暗黑外觀，充滿詭譎的魔幻氣氛。（COACH提供）

Disney x Coach暗黑童話系列，採用毒蘋果、陰森的城堡等圖騰，為品牌輕奢本質中注入年輕活潑的顛覆視覺。（COACH提供）

女星昆凌今為Disney x Coach聯名系列華山快閃店活動站台，外表甜美的她，自稱內心藏著愛整人的「黑暗面」。除了喜歡躲起來嚇別人外，還曾在愚人節時玩出用保鮮膜包住馬桶的把戲，害得老公周杰倫都差點中招，但她也笑說幸好老公EQ很高不會生氣，也讓已是兩個孩子媽的她自嘲道：「滿幼稚的。」

趁空檔時間花陪伴小孩的她，透露女兒小周周儼然已是家中的小霸王，連家中的狗都要讓她三分，「她現在對誰都很任性、堅持己見，但我會針對想要她學的東西做選擇。」自稱身兼黑、白臉角色的她，笑說目前有兩個小孩已經足夠，第3胎則要等到30歲以後再來考慮。

充分享受家庭生活之餘，昆凌在工作上也積極朝向電影圈發展，並透露近來正積極在為新角色鍛鍊肌肉線條，現在體脂已降到17％，還擁有馬甲線和兩塊肌。雖然有在健身教練的督促下調整飲食習慣，但她也自首餓的時候還是會偷吃炸物，耍些小叛逆，「我偶而會打破教練的原則，他跟我說不能這樣，我卻偏偏要做。」不過已為自已設立目標的她，坦言在滿足口舌之欲的隔日，也會靠著加倍運動補救。

因應今日炎熱的天氣，昆凌也穿上一襲Disney x Coach暗黑童話系列露肩洋裝現身，背上印著《白雪公主》童話中小矮人愛生氣（Grumpy）的名字，坦言因應當下炎熱天氣的煩躁心情，更號召女孩們一同釋放內心的小壞壞。已是第3次與迪士尼聯手的COACH，創意總監Stuart Vevers顛覆大眾對童話故事《白雪公主》和《睡美人》既定的甜美想像，反改由毒蘋果、陰森的城堡和森林中睜著邪惡大眼的生物等角色切入。

而即日起至7月4日於台北華山文創園區開設之快閃店外觀，則以波紋面金屬材質打造，搭配夜晚時渲染著的詭譎紫色燈光，宣告著暗黑城堡的來臨。為歡慶此系列上市，COACH更特別推出供消費者自由下載的6款電腦及手機桌布，還可透過掃描快閃店內的QR Code連結使用專屬數位相框，一同感受王國中華麗的奇幻氛圍。

(中時 )