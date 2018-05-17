袁婭維來台不愛滷肉飯、珍珠奶茶竟只要「它！」

2018年05月17日 21:51 中時 許雅淳

袁婭維發行第2張專輯《TIARA》。（華納國際音樂提供）

袁婭維發行第2張專輯《TIARA》，下周將來台進行宣傳，她先前曾來台拍攝MV，表示自己最愛的不是台灣的美食滷肉飯、珍珠奶茶，而是「藍白拖」，原來在拍攝休息時間，工作人員準備藍白拖要讓她換上，豈料，拍攝完畢後，她對藍白拖愛不釋手，頻頻稱讚：「超好穿！」還詢問是否能把藍白拖帶回去大陸，十分逗趣。

而她憶起當時在離開拍攝現場，忘記帶走最愛的藍白拖，還特別請司機繞回片場去拿回，到拍攝隔天，工作人員又再為她準備一雙網狀的塑膠拖鞋，沒想到她同樣激賞不已，直呼：「真的太好穿。」她率真不做作的個性，有別於在舞台上霸氣女王的風範，她將再度來台進行宣傳工作，直說：「上次沒太多時間品嚐小吃，迫不及待想試試各種地方特有美食。」

她距離推出上一張專輯隔4年之久，對此，她笑說：「這期間老是被粉絲催歌。」提到自己對作品的堅持「對我來說，做音樂不是做燒餅，音樂像宇宙，經歷一個時間才能把故事講出來。」

她在2012年參加大陸選秀節目《中國好聲音》，初試啼聲就一炮而紅，她在2017年參與大陸綜藝節目《歌手》，及擔任《中國有嘻哈》幫唱嘉賓，皆引起熱烈討論，她去年底為電影《前任3:再見前任》演唱的主題曲〈說散就散〉，在大陸騰訊突破16億次的點聽，相當驚人。

(中時 )