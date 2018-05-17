男星捨耶魯研究所拼出道 「三年都在創作，等最好的時機」

2018年05月17日 22:06 中時 許雅淳

廖柏雅預計在7月推出新專輯。（柏雅音樂藝術工作室提供）

廖柏雅從美國茱莉亞學院畢業，自六歲開始拉小提琴的他，選擇放棄耶魯大學研究所全額獎學金，3年前返台出輯，被封樂壇小鮮肉讓粉絲驚艷，而後全力投入創作，一系列創新的小提琴彈唱在網路點閱破百萬而爆紅，近日應世界名筆「萬寶龍」慶祝推出75周年邀約，創作演唱英文新歌「Own The Star﹙擁有繁星﹚」，熱愛運動的他，身材十分姣好，以猛男形象新出發，他說：「三年來都在創作，等最好的時機，而今準備好了，期待新出發。」

他14歲時曾應邀在張菲主持的《綜藝大哥大》節目中演出，連續奪下加拿大國際比賽三屆冠軍， 25歲的廖柏雅畢業美國茱莉亞學院，以優異的成績同時錄取美國茱莉亞與耶魯大學的音樂研究所全額獎學金，但廖柏雅熱愛流行樂創作，放棄攻讀碩士而選擇返台圓夢，3年前推出EP「非展示品」，他透露3年都持續在創作，「只是還沒有想出輯，我很龜毛，音樂創作已累積百首，但總覺得缺少了甚麼，所以等一個時間點，而今準備好了，對新輯有信心，期望粉絲喜歡」！ 他預計在7月推出新專輯，他說：「製作專輯，一直都是我的初衷與努力目標，這段日子所累積的創作，終於通過自己這一關，很抱歉讓粉絲等了3年，請大家期待。」

(中時 )